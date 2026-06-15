В Украине тестируют специализацию судей по делам детей: к пилоту присоединились 11 судов

В Украине готовят масштабную реформу правосудия в отношении детей – уже сейчас работает пилотный проект по внедрению специализации судей по делам семьи и детей.

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Согласно судебной статистике, количество дел, связанных с правами и интересами детей, ежегодно растет. Как отмечают в Верховном Суде, сегодня это прежде всего связано с вооруженной агрессией РФ, которая вызвала вынужденное переселение семей, разрушила привычную мирную жизнь и спровоцировала появление беспрецедентных вызовов для национальной судебной системы.

Глава Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Марина Червинская отметила, что специализация по делам семьи и детей – это не просто рассмотрение конкретных дел, а единство и устойчивость судебной практики и наработка опыта для того, чтобы такие дела рассматривались с учетом наилучших интересов ребенка.

В 2017 году был создан Межведомственный координационный совет по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних – консультативно-совещательный орган, который взял на себя обязательства по консолидации действий между органами государственной власти и развитию правосудия, дружественного к ребенку.

Сегодня одним из приоритетов в этой деятельности является выполнение пунктов Дорожной карты по вопросам верховенства права. В ней, в частности, предусмотрено, что система правосудия, дружественного к ребенку, должна функционировать в соответствии с международными и европейскими стандартами, приоритетами Совета Европы и обеспечивать соблюдение наилучших интересов ребенка.

Развитию правосудия, дружественного к ребенку, способствовало и утверждение Национальной стратегии защиты прав ребенка в сфере юстиции на период до 2028 года и утверждение операционного плана мероприятий по ее реализации. Сейчас определена отдельная стратегическая цель по обеспечению лучшей защиты, представительства ребенка и учета его наилучших интересов именно в сфере гражданского правосудия.

Пилотный проект по внедрению специализации судей по делам семьи и детей сейчас работает и уже имеет определенные результаты: в проекте участвуют 11 судов, а соответствующей проблематикой в целом занимаются 64 судьи.

В Минюсте ожидают, что пилотный проект приведет к дальнейшему законодательному регулированию и получению опыта внедрения специализации на практике для защиты интересов ребенка.

Международный опыт подтверждает целесообразность внедрения специализированных судей или специализации в судах. Например, в США уже более века функционируют семейные и ювенальные суды. Во многих европейских странах – Великобритании, Германии, Франции, Нидерландах – существуют специализированные семейные отделения или судьи, которые проходят специальную подготовку по психологии ребенка, медиации и защите уязвимых групп, отметила докладчица.

Таким образом, в Украине предлагают конкретные механизмы для выполнения евроинтеграционных требований по защите прав ребенка в сфере правосудия, среди которых:

создание в судах специализированных составов судей;

внедрение программ постоянной профессиональной подготовки судей, которые рассматривают или будут рассматривать дела по семье и детям;

привлечение психологов и социальных работников к этому процессу;

внедрение дружественных к детям процедур, которые минимизируют повторную травматизацию ребенка в судебном процессе.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», прокурорку из Одессы, которая «выписала» подозрение в краже мопеда ребенку, лишили премии и запретили повышение на 3 месяца.

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