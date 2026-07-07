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Евросоюз переносит запуск ETIAS: обязательное разрешение на въезд за 20 евро заработает позже

12:13, 7 июля 2026
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ЕС перенес запуск новой системы разрешений на въезд из-за трудностей на границах.
Евросоюз переносит запуск ETIAS: обязательное разрешение на въезд за 20 евро заработает позже
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Евросоюз, вероятно, вновь отложит запуск Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS), которая станет обязательной для граждан стран с безвизовым режимом въезда в ЕС.

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Причиной стали технические трудности с внедрением новой системы контроля на внешних границах Евросоюза, которая уже привела к задержкам и длинным очередям.

Что такое ETIAS и кого коснутся новые правила

ETIAS — это система предварительной электронной авторизации для въезда в страны Европейского Союза, которая будет работать по аналогии с американской системой ESTA. Она будет распространяться примерно на 1,4 млрд путешественников из стран, гражданам которых не требуется виза для краткосрочных поездок в ЕС.

Перед поездкой такие лица должны будут заполнить онлайн-заявку, пройти автоматизированную проверку безопасности и оплатить сбор в размере 20 евро. Только после получения разрешения они смогут отправиться в страны Евросоюза.

Почему ЕС откладывает запуск системы

Обсуждение нового переноса связано с проблемами при внедрении другой цифровой системы — Entry/Exit System (EES), которая фиксирует въезд и выезд граждан третьих стран через внешние границы ЕС.

EES предусматривает сканирование отпечатков пальцев и изображения лица путешественников. Именно ее внедрение сопровождается техническими сбоями и медленной работой на границах. По информации источников, это уже привело к длинным очередям в отдельных аэропортах и на наземных пунктах пропуска, а представители авиационной отрасли предупреждали о риске хаоса в течение летнего туристического сезона.

Как указывает Financial Times, запуск ETIAS до конца 2026 года больше не считается реалистичным.

Собеседник издания пояснил, что запуск ETIAS в нынешних условиях лишь ухудшит ситуацию.

«Сначала нужно наладить работу EES, прежде чем запускать еще одну систему, которая вновь удвоит очереди», — отметил источник.

Что известно о новых сроках

Агентство EU-LISA, которое отвечает за создание и внедрение ETIAS, уже признало, что запустить систему до конца 2026 года невозможно.

Правление агентства обсуждало этот вопрос 17 июня. Два источника сообщили, что следующее заседание запланировано на сентябрь, когда могут определить новую дату запуска.

Представитель EU-LISA подтвердил, что вопрос введения ETIAS в эксплуатацию действительно рассматривался, однако после июньского заседания никаких новых решений пока не принималось.

В то же время окончательное решение относительно даты запуска будет принимать Европейская комиссия. Сделать это она сможет только после того, как EU-LISA успешно завершит тестирование системы.

Какие проблемы возникли

По словам источников, у ETIAS до сих пор остаются отдельные технические проблемы. Кроме того, трудности с запуском EES объясняются не только работой программного обеспечения.

Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер в письме руководителям авиакомпаний отметил, что задержки могут быть связаны также с нехваткой персонала и недостаточной инфраструктурой в отдельных странах — членах ЕС.

В Европейской комиссии подтвердили, что подготовка к запуску ETIAS продолжается.

«Подготовка к запуску ETIAS продолжается. Как и в случае с любой крупной информационно-технологической системой, при определении даты запуска учитывается множество факторов», — заявил представитель Европейской комиссии.

Почему перенос не стал неожиданностью

Система EES должна была начать работать еще в 2022 году, однако ее запуск уже неоднократно переносили из-за проблем с закупками, технических трудностей и медленной подготовки отдельных государств — членов ЕС.

Европейские чиновники отмечают, что не удивлены новой задержке ETIAS, поскольку агентство EU-LISA одновременно отвечает за несколько масштабных цифровых систем управления границами ЕС.

Один из собеседников издания предположил, что отсрочка может составить всего несколько месяцев или один квартал. В то же время другой источник называет запуск ETIAS до конца 2026 года «иллюзорным», что свидетельствует о высокой вероятности переноса старта системы уже на 2027 год.

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