Євросоюз переносить запуск ETIAS: обов'язковий дозвіл на в'їзд за 20 євро запрацює пізніше

ЄС переніс запуск нової системи дозволів на в'їзд через труднощі на кордонах.

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Євросоюз, імовірно, знову відкладе запуск Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS), яка стане обов'язковою для громадян країн із безвізовим режимом в'їзду до ЄС.

Причиною стали технічні труднощі із впровадженням нової системи контролю на зовнішніх кордонах Євросоюзу, що вже призвела до затримок і довгих черг.

Що таке ETIAS і кого стосуватимуться нові правила

ETIAS — це система попередньої електронної авторизації для в'їзду до країн Європейського Союзу, яка працюватиме за аналогією з американською системою ESTA. Вона поширюватиметься приблизно на 1,4 млрд мандрівників із країн, громадянам яких не потрібна віза для короткострокових поїздок до ЄС.

Перед подорожжю такі особи повинні будуть заповнити онлайн-заявку, пройти автоматизовану перевірку безпеки та сплатити збір у розмірі 20 євро. Лише після отримання дозволу вони зможуть вирушити до країн Євросоюзу.

Чому ЄС відкладає запуск системи

Обговорення нового перенесення пов'язане із проблемами під час впровадження іншої цифрової системи — Entry/Exit System (EES), яка фіксує в'їзд і виїзд громадян третіх країн через зовнішні кордони ЄС.

EES передбачає сканування відбитків пальців і зображення обличчя мандрівників. Саме її впровадження супроводжується технічними збоями та повільною роботою на кордонах. За інформацією джерел, це вже спричинило довгі черги в окремих аеропортах і на наземних пунктах пропуску, а представники авіаційної галузі попереджали про ризик хаосу під час літнього туристичного сезону.

Як вказує Financial Times, запуск ETIAS до кінця 2026 року більше не вважають реалістичним.

Співрозмовник видання пояснив, що запуск ETIAS за нинішніх умов лише погіршить ситуацію.

«Спочатку потрібно налагодити роботу EES, перш ніж запускати ще одну систему, яка знову подвоїть черги», — зазначило джерело.

Що відомо про нові терміни

Агентство EU-LISA, яке відповідає за створення та впровадження ETIAS, уже визнало, що запустити систему до кінця 2026 року неможливо.

Правління агентства обговорювало це питання 17 червня. Двоє джерел повідомили, що наступне засідання заплановане на вересень, коли можуть визначити нову дату запуску.

Речник EU-LISA підтвердив, що питання введення ETIAS в експлуатацію справді розглядалося, однак після червневого засідання жодних нових рішень поки не ухвалювали.

Водночас остаточне рішення щодо дати запуску ухвалюватиме Європейська комісія. Зробити це вона зможе лише після того, як EU-LISA успішно завершить тестування системи.

Які проблеми виникли

За словами джерел, у ETIAS досі залишаються окремі технічні проблеми. Крім того, труднощі із запуском EES пояснюються не лише роботою програмного забезпечення.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ Магнус Бруннер у листі до керівників авіакомпаній зазначив, що затримки можуть бути пов'язані також із нестачею персоналу та недостатньою інфраструктурою в окремих країнах-членах ЄС.

У Європейській комісії підтвердили, що підготовка до запуску ETIAS триває.

«Підготовка до запуску ETIAS продовжується. Як і у випадку з будь-якою великою інформаційно-технологічною системою, під час визначення дати запуску враховується багато чинників», — заявив речник Єврокомісії.

Чому перенесення не стало несподіванкою

Система EES мала запрацювати ще у 2022 році, однак її запуск уже неодноразово переносили через проблеми із закупівлями, технічні труднощі та повільну підготовку окремих держав-членів.

Європейські чиновники зазначають, що не здивовані новою затримкою ETIAS, оскільки агентство EU-LISA одночасно відповідає за кілька масштабних цифрових систем управління кордонами ЄС.

Один із співрозмовників видання припустив, що відтермінування може становити лише кілька місяців або один квартал. Водночас інше джерело називає запуск ETIAS до кінця 2026 року «ілюзорним», що свідчить про високу ймовірність перенесення старту системи вже на 2027 рік.

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