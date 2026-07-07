Від викладача до судді ВАКС: ВРП розглянула кандидатуру Миколи Рубащенка на посаду судді Апеляційної палати ВАКС

ВРП оголосила перерву у розгляді кандидатури Миколи Рубащенка до Апеляційної палати ВАКС.

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Вища рада правосуддя розглянула питання щодо рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про призначення Миколи Рубащенка на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Професійний шлях кандидата

Микола Рубащенко закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, отримавши кваліфікацію юриста. Захистив дисертацію у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України за спеціальністю кримінальне право, кримінологія та кримінально-виконавче право.

Кандидат має значний досвід науково-педагогічної діяльності: викладання в університеті, проведення наукових досліджень, участь у аналітичних проєктах та співпраця з громадськими організаціями. За результатами кваліфікаційного оцінювання він набрав 736 балів і був визнаний таким, що відповідає вимогам для здійснення правосуддя у Вищому антикорупційному суді. У рейтингу кандидатів на посади в Апеляційній палаті ВАКС Рубащенко посів третє місце.

Обговорення на засіданні ВРП

Під час співбесіди члени Вищої ради правосуддя активно обговорювали мотивацію кандидата, відсутність практичного суддівського досвіду та його готовність до роботи в антикорупційному суді.

Микола Рубащенко наголосив, що головним мотивом його участі в конкурсі є нульова толерантність до корупції. Він зазначив, що корупційні прояви завжди викликали в нього різке неприйняття, і саме ці аксіологічні цінності стали ключовим чинником рішення подати кандидатуру.

Кандидат визнав, що не має досвіду безпосередньої участі в судових засіданнях, оскільки вся його професійна діяльність була пов’язана з наукою, викладанням та аналітикою. Водночас він підкреслив, що теоретична підготовка на високому рівні, а приклади успішної кар’єри суддів, які прийшли зі сфери науки, дають підстави для оптимізму.

Члени ВРП ставили запитання щодо:

можливого тиску з боку громадських організацій та медіа;

конфлікту інтересів (зокрема, у разі розгляду справ, пов’язаних з університетом, де працював кандидат);

розуміння презумпції невинуватості (ст. 62 Конституції України);

дій судді-доповідача при надходженні апеляційної скарги.

Рубащенко продемонстрував ґрунтовні теоретичні знання, чітко відповів на питання про самовідвід, межі спілкування з колишніми колегами та неприпустимість втручання в діяльність суду.

Рішення ВРП

За результатами обговорення Вища рада правосуддя оголосила перерву у розгляді питання щодо кандидатури Миколи Рубащенка до 14 липня 2026 року для додаткового вивчення матеріалів.