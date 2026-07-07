Європол і українські правоохоронці ліквідували транснаціональну наркомережу з обігом на мільйони гривень

Організатором української ланки, за даними слідства, був 52-річний житель Мукачева, який тривалий час працював помічником народного депутата України VIII скликання.

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Правоохоронці України, Словаччини та Чехії за участі Європол і Євроюст викрили та ліквідували транснаціональне злочинне угруповання, яке організувало канал постачання психотропних речовин до країн Європи та України. У межах спільної слідчої групи було встановлено діяльність наркомережі, яка, за даними слідства, займалася незаконним збутом щонайменше 50 кг метамфетаміну та 2 кг кокаїну. Прибуток угруповання лише від продажу метамфетаміну становив майже 950 тисяч євро.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, до України наркотики потрапляли контрабандним шляхом через Закарпаття. Для перевезення використовували автомобілі та рейсові автобуси. Психотропні речовини маскували різними способами — ховали на тілі кур’єрів, у дитячих іграшках, побутових речах та інших предметах. Надалі наркотики збували через мережу дилерів.

За даними слідства, організатором української частини угруповання був 52-річний житель Мукачева, який раніше працював помічником народного депутата України VIII скликання. Серед активних учасників також називають колишнього охоронця цього депутата та депутата однієї з місцевих громад Ужгородського району, який одночасно працював учителем.

Під час першого етапу операції правоохоронці встановили структуру угруповання, задокументували канали контрабанди та провели міжнародну контрольовану поставку метамфетаміну з Праги через Словаччину до Ужгорода. У результаті було вилучено майже 4 кг метамфетаміну вартістю понад 8 млн грн.

Другий етап операції одночасно провели в Україні, Словаччині та Чехії. Загалом правоохоронці здійснили понад 113 обшуків та затримали 20 осіб.

В Україні затримали вісьмох учасників угруповання та провели понад 80 обшуків. Усі підозрювані перебувають під вартою.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили наркотичні засоби, зброю, боєприпаси, безпілотники, обладнання для ботоферми, близько 30 кг золотих і срібних виробів, готівку, транспортні засоби та інші речові докази.

Загальна вартість вилучених наркотичних речовин становить майже 12 млн грн.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області розглянув справу за обвинуваченням неповнолітньої дівчини 2008 року народження у спробі контрабандного перевезення наркотиків через державний кордон. Її дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 305 Кримінального кодексу України (замах на контрабанду наркотичних засобів, вчинений із приховуванням від митного контролю). Про це розповіли у суді.

Згідно з матеріалами справи, дівчина прямувала рейсовим автобусом за маршрутом «Харків — Стамбул». Під час перетину кордону в міжнародному пункті пропуску «Орлівка-Ісакча» в Одеській області вона приховала наркотичну речовину у своїй дорожній сумці серед особистих речей. При спільному митно-прикордонному огляді було виявлено паперовий згорток із забороненою речовиною.

На суді обвинувачена визнала свою провину повністю, висловила каяття та запевнила, що усвідомила свої дії й не повторюватиме подібного.