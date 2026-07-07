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Европол и украинские правоохранители ликвидировали транснациональную наркосеть с оборотом на миллионы гривен

16:15, 7 июля 2026
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Организатором украинского звена, по данным следствия, был 52-летний житель Мукачево, длительное время работавший помощником народного депутата Украины VIII созыва.
Европол и украинские правоохранители ликвидировали транснациональную наркосеть с оборотом на миллионы гривен
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Правоохранители Украины, Словакии и Чехии при участии Европол и Евроюст раскрыли и ликвидировали транснациональную преступную группировку, которая организовала канал поставки психотропных веществ в страны Европы и Украину. В рамках совместной следственной группы была установлена деятельность наркосети, которая, по данным следствия, занималась незаконным сбытом как минимум 50 кг метамфетамина и 2 кг кокаина. Доход группировки только от продажи метамфетамина составил почти 950 тысяч евро.

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Как сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины, в Украину наркотики попадали контрабандным путем через Закарпатье. Для перевозки использовали автомобили и рейсовые автобусы. Психотропные вещества маскировали различными способами — прятали на теле курьеров, в детских игрушках, бытовых предметах и других вещах. В дальнейшем наркотики распространялись через сеть дилеров.

По данным следствия, организатором украинской части группировки был 52-летний житель Мукачево, который ранее работал помощником народного депутата Украины VIII созыва. Среди активных участников также называют бывшего охранника этого депутата и депутата одной из территориальных общин Ужгородского района, который одновременно работал учителем.

Во время первого этапа операции правоохранители установили структуру группировки, задокументировали каналы контрабанды и провели международную контролируемую поставку метамфетамина из Праги через Словакию в Ужгород. В результате было изъято почти 4 кг метамфетамина стоимостью более 8 млн грн.

Второй этап операции одновременно прошел в Украине, Словакии и Чехии. Всего правоохранители провели более 113 обысков и задержали 20 человек.

В Украине задержали восьмерых участников группировки и провели более 80 обысков. Все подозреваемые находятся под стражей.

Во время следственных действий правоохранители изъяли наркотические средства, оружие, боеприпасы, беспилотники, оборудование для ботофермы, около 30 кг золотых и серебряных изделий, наличные деньги, транспортные средства и другие вещественные доказательства.

Общая стоимость изъятых наркотических веществ составляет почти 12 млн грн.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Горишнеплавнивский городской суд Полтавской области рассмотрел дело по обвинению несовершеннолетней девушки 2008 года рождения в попытке контрабандной перевозки наркотиков через государственную границу. Ее действия квалифицировали по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 305 Уголовного кодекса Украины — покушение на контрабанду наркотических средств, совершенное с сокрытием от таможенного контроля. Об этом сообщили в суде.

Согласно материалам дела, девушка ехала рейсовым автобусом по маршруту «Харьков — Стамбул». Во время пересечения границы в международном пункте пропуска «Орловка — Исакча» в Одесской области она спрятала наркотическое вещество в своей дорожной сумке среди личных вещей. Во время совместного таможенно-пограничного осмотра был обнаружен бумажный сверток с запрещенным веществом.

В суде обвиняемая полностью признала свою вину, выразила раскаяние и заявила, что осознала свои действия и не будет повторять подобного.

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