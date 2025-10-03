Несовершеннолетняя девушка пыталась перевезти наркотики в Турцию на автобусе — что решил суд

В Полтавской области судили девушку за попытку контрабанды наркотиков.

Горишнеплавневский городской суд Полтавской области рассмотрел дело по обвинению несовершеннолетней девушки 2008 года рождения в попытке контрабандной перевозки наркотиков через государственную границу. Её действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (покушение на контрабанду наркотических средств, совершённое с сокрытием от таможенного контроля). Об этом сообщили в суде.

Согласно материалам дела, девушка следовала рейсовым автобусом по маршруту «Харьков — Стамбул». При пересечении границы в международном пункте пропуска «Орловка-Исакча» в Одесской области она спрятала наркотическое вещество в своей дорожной сумке среди личных вещей. При совместном таможенно-пограничном досмотре был обнаружен бумажный свёрток с запрещённым веществом.

На суде обвиняемая полностью признала свою вину, выразила раскаяние и заверила, что осознала свои действия и впредь подобного не совершит.

Рассматривая вопрос о назначении наказания несовершеннолетней обвиняемой, суд учитывает степень тяжести совершённого уголовного правонарушения, личность виновной и обстоятельства, смягчающие и отягчающие её ответственность, условия её жизни и воспитания, влияние взрослых, уровень развития и другие особенности несовершеннолетней.

Допросив девушку и изучив материалы дела, суд постановил признать её виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 305 УК Украины с применением ч. 1, ч. 2 ст. 69 УК Украины и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 гривен.

