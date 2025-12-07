В Чернобыльской зоне фотоловушка сняла самца оленя с «гаремом» самок – видео

Эксперты объяснили, как ведут себя самцы во время гона.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике фотоловушка сняла группу оленей – несколько самок, которых сопровождал самец. Как сообщают специалисты, зона отчуждения уже давно стала безопасной средой для сотен видов диких животных благодаря большому пространству, отсутствию человеческой активности, достаточной кормовой базе и доступу к водопоям.

Обычно олени держатся поодиночке или небольшими группами, однако во время осеннего гона самцы активно соревнуются за право владеть группой самок. Они ревут, демонстрируют силу, выясняют отношения рогами, а победитель получает «гарем», который охраняет от соперников.

«Такие кадры – ценный материал для научных наблюдений, ведь позволяют лучше понять структуру популяции и ход гона в естественных условиях», – отмечают в заповеднике. На видео четко видно самца-охранника и нескольких самок, которые держатся вместе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.