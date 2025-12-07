  1. Видео
  2. / В Украине

В Чернобыльской зоне фотоловушка сняла самца оленя с «гаремом» самок – видео

23:00, 7 декабря 2025
Эксперты объяснили, как ведут себя самцы во время гона.
В Чернобыльской зоне фотоловушка сняла самца оленя с «гаремом» самок – видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике фотоловушка сняла группу оленей – несколько самок, которых сопровождал самец. Как сообщают специалисты, зона отчуждения уже давно стала безопасной средой для сотен видов диких животных благодаря большому пространству, отсутствию человеческой активности, достаточной кормовой базе и доступу к водопоям.

Обычно олени держатся поодиночке или небольшими группами, однако во время осеннего гона самцы активно соревнуются за право владеть группой самок. Они ревут, демонстрируют силу, выясняют отношения рогами, а победитель получает «гарем», который охраняет от соперников.

«Такие кадры – ценный материал для научных наблюдений, ведь позволяют лучше понять структуру популяции и ход гона в естественных условиях», – отмечают в заповеднике. На видео четко видно самца-охранника и нескольких самок, которые держатся вместе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

животные Чернобыль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине может появиться новый государственный праздник: какую дату сделают нерабочим днем

В Раде предлагают включить в статью 73 КЗоТ новый выходной: праздник в честь покровителя Украины.

В проекте нового Уголовного кодекса давление на суд и вмешательство в электронные судебные системы признаны преступлениями

Авторы проекта нового Уголовного кодекса предлагают установить уголовную ответственность за вынесение произвольного судебного решения.

До 17 тысяч гривен штрафа: в Верховной Раде хотят наказывать должностных лиц за игнорирование вызовов парламента

Изменения в КУоАП могут комплексно решить проблему неэффективного парламентского контроля, которая годами усложняет взаимодействие депутатов с должностными лицами.

Квартира-призрак и авто-фантом: ВАКС раскрыл иллюзии необоснованных активов в декларации о доходах полицейского

Никакие выдумки и неподтвержденные долговые обязательства не остановят конфискацию – позиция суда.

Верховный Суд объяснил, почему дело о госизмене в военное время не может рассматриваться судом присяжных

В деле о государственной измене, где обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы, возник спор между сторонами — кто должен рассматривать производство: присяжные или профессиональные судьи.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]