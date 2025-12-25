Разворот обернулся штрафом — в Киеве наказали водителя Toyota, видео

Патрульные привлекли к ответственности водителя, который нарушил ПДД.

В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Toyota, который нарушил требование дорожного знака 3.24 «Разворот запрещен».

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили нарушителя и вынесли в отношении него постановление по ч. 1 ст. 122 (нарушение требований дорожного знака) КУоАП.

В полиции напомнили, что дорожный знак 3.24 запрещает разворот транспортных средств. При этом поворот налево разрешается. Действие знака не распространяется на транспортные средства, которые движутся по установленным маршрутам.

