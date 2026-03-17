Рабочую группу ликвидировали, но проект нового Уголовного кодекса готов — член рабочей группы

Несмотря на ликвидацию рабочей группы, специалисты планируют и дальше неформально сотрудничать и совершенствовать текст проекта.

В Украине прекратила работу рабочая группа по развитию уголовного права, однако разработанный ею проект нового Уголовного кодекса уже завершен. На этом акцентировал доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины Николай Хавронюк.

Напомним, что 5 марта Президент Владимир Зеленский подписал указ № 223/2026 о ликвидации Комиссии по вопросам правовой реформы. Вместе с ней прекратила существование и профильная рабочая группа, которая более шести лет работала над новым Уголовным кодексом.

По словам Николая Хавронюка, это произошло именно тогда, когда работа над текстом документа была фактически завершена. Член Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины отметил, что документ претерпел десятки обновлений и сейчас находится на финальной стадии доработки — изменения носят точечный характер.

«Проект Кодекса пережил десятки значительных обновлений и несколько редакций — и сейчас он находится в том состоянии, когда, понимая, что совершенству нет предела, мы продолжаем вносить лишь некоторые точечные изменения, в основном следуя формуле Антуана де Сент-Экзюпери: «Совершенство достигается не тогда, когда больше нечего добавить, а тогда, когда больше нечего убрать». Эти слова приобретают особый смысл, если помнить, что именно Уголовный кодекс является кодексом свободы!», — отметил Хавронюк.

Несмотря на ликвидацию рабочей группы, специалисты планируют и дальше неформально сотрудничать и совершенствовать текст проекта.

В то же время эксперт подчеркивает, что необходимость в новом Уголовном кодексе остается актуальной. По его словам, сам процесс разработки уже дал толчок к переосмыслению многих проблем уголовного права, в частности в контексте войны, евроинтеграции и новых глобальных вызовов.

Проект нового Уголовного кодекса опубликован в открытом доступе.

