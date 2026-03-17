Робочу групу ліквідували, але проєкт нового Кримінального кодексу готовий — член робочої групи

В Україні припинила роботу робоча група з розвитку кримінального права, однак розроблений нею проєкт нового Кримінального кодексу вже завершено. На цьому наголосив доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Микола Хавронюк.

Нагадаємо, що 5 березня Президент Володимир Зеленський підписав указ № 223/2026 про ліквідацію Комісії з питань правової реформи. Разом із нею припинила існування і профільна робоча група, яка понад шість років працювала над новим Кримінальним кодексом.

За словами Миколи Хавронюка, це сталося саме тоді, коли роботу над текстом документа було фактично завершено. Член Комісії з питань правової реформи при Президентові України зазначив, що документ зазнав десятків оновлень і наразі перебуває на фінальній стадії доопрацювання — зміни носять точковий характер.

«Проєкт Кодексу пережив десятки значних оновлень та кілька редакцій – і зараз він перебуває в тому стані, коли, розуміючи, що удосконаленню немає меж, ми продовжуємо робити лише деякі точкові зміни, переважно слідуючи формулі Антуана де Сент-Екзюпері: «Досконалість досягається не тоді, коли більше нічого додати, а тоді, коли більше нічого прибрати». Ці слова набувають особливого змісту, якщо пам’ятати, що саме Кримінальний кодекс є кодексом свободи!, - зазначив Хавронюк.

Попри ліквідацію робочої групи, фахівці планують і надалі неформально співпрацювати та вдосконалювати текст проєкту.

Водночас експерт наголошує, що потреба у новому Кримінальному кодексі залишається актуальною. За його словами, сам процес розробки вже дав поштовх до переосмислення багатьох проблем кримінального права, зокрема в контексті війни, євроінтеграції та нових глобальних викликів.

Проєкт нового Кримінального кодексу оприлюднений у відкритому доступі.

