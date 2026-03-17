  В Україні

Робочу групу ліквідували, але проєкт нового Кримінального кодексу готовий — член робочої групи

10:27, 17 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Попри ліквідацію робочої групи, фахівці планують і надалі неформально співпрацювати та вдосконалювати текст проєкту.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні припинила роботу робоча група з розвитку кримінального права, однак розроблений нею проєкт нового Кримінального кодексу вже завершено. На цьому наголосив доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Микола Хавронюк.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Нагадаємо, що 5 березня Президент Володимир Зеленський підписав указ № 223/2026 про ліквідацію Комісії з питань правової реформи. Разом із нею припинила існування і профільна робоча група, яка понад шість років працювала над новим Кримінальним кодексом.

За словами Миколи Хавронюка, це сталося саме тоді, коли роботу над текстом документа було фактично завершено. Член Комісії з питань правової реформи при Президентові України зазначив, що документ зазнав десятків оновлень і наразі перебуває на фінальній стадії доопрацювання — зміни носять точковий характер.

«Проєкт Кодексу пережив десятки значних оновлень та кілька редакцій – і зараз він перебуває в тому стані, коли, розуміючи, що удосконаленню немає меж, ми продовжуємо робити лише деякі точкові зміни, переважно слідуючи формулі Антуана де Сент-Екзюпері: «Досконалість досягається не тоді, коли більше нічого додати, а тоді, коли більше нічого прибрати». Ці слова набувають особливого змісту, якщо пам’ятати, що саме Кримінальний кодекс є кодексом свободи!, - зазначив Хавронюк.

Водночас експерт наголошує, що потреба у новому Кримінальному кодексі залишається актуальною. За його словами, сам процес розробки вже дав поштовх до переосмислення багатьох проблем кримінального права, зокрема в контексті війни, євроінтеграції та нових глобальних викликів.

Проєкт нового Кримінального кодексу оприлюднений у відкритому доступі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна ККУ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]