Володимир Зеленський ліквідував низку дорадчих і консультативних органів при Президентові

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №223/2026 щодо оптимізації системи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, створених при Президентові.

Документом визнано такими, що втратили чинність, десятки указів і розпоряджень попередніх років, якими створювалися різні комісії, ради, організаційні комітети та робочі групи.

Зокрема, скасовано акти щодо:

Національної ради з питань антикорупційної політики;

Комісії з питань правової реформи;

Ради з питань свободи слова та захисту журналістів;

Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19;

Координаційної ради з реалізації програми «Велике будівництво»;

Ради соціального розвитку регіонів;

Національної ради з відновлення України від наслідків війни;

низки організаційних комітетів, консультативних рад та міжвідомчих робочих груп.

Також припиняють дію укази, що стосувалися окремих культурних і гуманітарних ініціатив, а також рад і робочих груп у сферах освіти, містобудування, інноваційного розвитку економіки та енергетичної безпеки.

В указі зазначено, що з дня набрання чинності ним консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, утворені відповідно до актів Президента України, зазначених у статті 1 указу, припиняють свою діяльність.

Документ набрав чинності з 5 березня.

