Володимир Зеленський ліквідував низку дорадчих і консультативних органів при Президентові
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №223/2026 щодо оптимізації системи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, створених при Президентові.
Документом визнано такими, що втратили чинність, десятки указів і розпоряджень попередніх років, якими створювалися різні комісії, ради, організаційні комітети та робочі групи.
Зокрема, скасовано акти щодо:
- Національної ради з питань антикорупційної політики;
- Комісії з питань правової реформи;
- Ради з питань свободи слова та захисту журналістів;
- Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19;
- Координаційної ради з реалізації програми «Велике будівництво»;
- Ради соціального розвитку регіонів;
- Національної ради з відновлення України від наслідків війни;
- низки організаційних комітетів, консультативних рад та міжвідомчих робочих груп.
Також припиняють дію укази, що стосувалися окремих культурних і гуманітарних ініціатив, а також рад і робочих груп у сферах освіти, містобудування, інноваційного розвитку економіки та енергетичної безпеки.
В указі зазначено, що з дня набрання чинності ним консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, утворені відповідно до актів Президента України, зазначених у статті 1 указу, припиняють свою діяльність.
Документ набрав чинності з 5 березня.
