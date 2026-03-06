Документи від кандидатів на посаду члена ВРП за квотою науковців приймають до 12 березня

Кандидати на посаду члена ВРП за квотою науковців можуть подати документи до 12 березня включно.

Секретаріат Вищої ради правосуддя продовжує прийом документів від кандидатів на посаду члена ВРП за квотою з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Як повідомили у ВРП, подати документи для участі можна до 12 березня включно.

Конкурс оголошено на одну вакантну посаду. Відповідне рішення Вища рада правосуддя ухвалила 12 лютого (№208/0/15-26).

З’їзд представників юридичних вишів і наукових установ, під час якого обиратимуть нового члена ВРП за квотою науковців, відбудеться 28 травня.

Прийом документів від кандидатів здійснюється до 24:00 12 березня, якщо документи подаються в електронній формі (офіційна електронна адреса Вищої ради правосуддя: [email protected]), або до 17:00 цього ж дня, якщо документи подаються особисто.

Зі зразками необхідних документів кандидати можуть ознайомитися за посиланням – тут.

