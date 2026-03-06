  1. В Україні
У ЄС схвалили новий пакет інвестицій на 1,5 млрд євро для відновлення, реконструкції та модернізації України

20:01, 6 березня 2026
Очікується, що реалізація восьми програм дозволить залучити до 3,4 млрд євро інвестицій у ключові галузі економіки протягом трьох років.
Фото: Міністерство економіки України
На засіданні Керівної ради Ukraine Investment Framework (UIF) схвалили новий пакет із восьми інвестиційних програм, спрямованих на подолання найбільш нагальних економічних і соціальних викликів України. Про це повідомили в Мінекономіки.

Загальний обсяг програм становить 1,5 млрд євро. Очікується, що їх реалізація забезпечить залучення до 3,4 млрд євро нових інвестицій протягом наступних трьох років.

Куди спрямують інвестиції

Кошти планують спрямувати на ключові галузі економіки, зокрема енергетику, освіту, інфраструктуру, сільське господарство та розвиток малого бізнесу. Також передбачено фінансування будівництва укриттів у закладах освіти.

Крім того, вперше в межах UIF фінансування спрямують на підтримку технологій подвійного призначення та стратегічних галузей. Це відповідає зобов’язанню Європейської комісії, оголошеному під час EU-Ukraine Investment Conference у листопаді минулого року.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев зазначив, що Ukraine Investment Framework є одним із найбільш дієвих інструментів залучення інвестицій для відновлення та модернізації української економіки.

За його словами, уряд України разом із Європейською комісією та міжнародними фінансовими інституціями працює над тим, щоб ці інвестиції максимально швидко й ефективно перетворювалися на нові проєкти в ключових секторах економіки. Він також наголосив, що особливу роль у цьому процесі відіграє приватний сектор, який у довгостроковій перспективі здатний забезпечити найбільший мультиплікативний ефект для економічного зростання та відбудови України.

Скільки коштів уже розподілено

Наразі в межах Ukraine Investment Framework уже розподілено 8,4 млрд євро, що становить 90% його загального обсягу фінансування. Очікується, що ці кошти дозволять мобілізувати до 25,2 млрд євро інвестицій в Україну.

гроші ЄС Україна

