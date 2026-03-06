  1. В Украине
  2. / В мире

ЕС одобрил новый пакет инвестиций на 1,5 млрд евро для восстановления, реконструкции и модернизации Украины

20:01, 6 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ожидается, что реализация восьми программ позволит привлечь до 3,4 млрд евро инвестиций в ключевые отрасли экономики в течение трех лет.
ЕС одобрил новый пакет инвестиций на 1,5 млрд евро для восстановления, реконструкции и модернизации Украины
Фото: Министерство экономики Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Руководящего совета Ukraine Investment Framework (UIF) одобрили новый пакет из восьми инвестиционных программ, направленных на преодоление наиболее актуальных экономических и социальных вызовов Украины. Об этом сообщили в Минэкономики.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Общий объем программ составляет 1,5 млрд евро. Ожидается, что их реализация обеспечит привлечение до 3,4 млрд евро новых инвестиций в течение следующих трех лет.

Куда направят инвестиции

Средства планируют направить на ключевые отрасли экономики, в частности энергетику, образование, инфраструктуру, сельское хозяйство и развитие малого бизнеса. Также предусмотрено финансирование строительства укрытий в учебных заведениях.

Кроме того, впервые в рамках UIF финансирование направят на поддержку технологий двойного назначения и стратегических отраслей. Это соответствует обязательству Европейской комиссии, объявленному во время EU-Ukraine Investment Conference в ноябре прошлого года.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев отметил, что Ukraine Investment Framework является одним из наиболее эффективных инструментов привлечения инвестиций для восстановления и модернизации украинской экономики.

По его словам, правительство Украины совместно с Европейской комиссией и международными финансовыми институтами работает над тем, чтобы эти инвестиции максимально быстро и эффективно превращались в новые проекты в ключевых секторах экономики. Он также подчеркнул, что особую роль в этом процессе играет частный сектор, который в долгосрочной перспективе способен обеспечить наибольший мультипликативный эффект для экономического роста и восстановления Украины.

Сколько средств уже распределено

На данный момент в рамках Ukraine Investment Framework уже распределено 8,4 млрд евро, что составляет 90% его общего объема финансирования. Ожидается, что эти средства позволят мобилизовать до 25,2 млрд евро инвестиций в Украину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги ЕС Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Pro bono, ОВГЗ и банковская лояльность для перемещенных лиц: новые собеседования на пути в ВАКС

Двенадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Этический совет не обязан обнародовать открытые данные без прямой нормы КМУ: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда отметила, что Этический совет не является субъектом властных полномочий, поэтому не обязан обнародовать открытые данные.

Планируется предоставить Пенсионному фонду новые полномочия для контроля за уплатой пенсионного сбора

Комитет Рады поддержал законопроект об усилении контроля за уплатой пенсионного сбора.

Комитет рекомендовал Раде принять закон о новой системе языковых экзаменов: какие недостатки и подводные камни он содержит

Для иностранцев, претендующих на гражданство, вводят шесть уровней владения украинским языком как иностранным.

Получил год тюрьмы за минуту невнимательности: суд в Макарове вынес приговор по делу о ДТП

Суд назначил наказание водителю, который в состоянии опьянения наехал на другой автомобиль.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]