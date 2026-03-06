ЕС одобрил новый пакет инвестиций на 1,5 млрд евро для восстановления, реконструкции и модернизации Украины
На заседании Руководящего совета Ukraine Investment Framework (UIF) одобрили новый пакет из восьми инвестиционных программ, направленных на преодоление наиболее актуальных экономических и социальных вызовов Украины. Об этом сообщили в Минэкономики.
Общий объем программ составляет 1,5 млрд евро. Ожидается, что их реализация обеспечит привлечение до 3,4 млрд евро новых инвестиций в течение следующих трех лет.
Куда направят инвестиции
Средства планируют направить на ключевые отрасли экономики, в частности энергетику, образование, инфраструктуру, сельское хозяйство и развитие малого бизнеса. Также предусмотрено финансирование строительства укрытий в учебных заведениях.
Кроме того, впервые в рамках UIF финансирование направят на поддержку технологий двойного назначения и стратегических отраслей. Это соответствует обязательству Европейской комиссии, объявленному во время EU-Ukraine Investment Conference в ноябре прошлого года.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев отметил, что Ukraine Investment Framework является одним из наиболее эффективных инструментов привлечения инвестиций для восстановления и модернизации украинской экономики.
По его словам, правительство Украины совместно с Европейской комиссией и международными финансовыми институтами работает над тем, чтобы эти инвестиции максимально быстро и эффективно превращались в новые проекты в ключевых секторах экономики. Он также подчеркнул, что особую роль в этом процессе играет частный сектор, который в долгосрочной перспективе способен обеспечить наибольший мультипликативный эффект для экономического роста и восстановления Украины.
Сколько средств уже распределено
На данный момент в рамках Ukraine Investment Framework уже распределено 8,4 млрд евро, что составляет 90% его общего объема финансирования. Ожидается, что эти средства позволят мобилизовать до 25,2 млрд евро инвестиций в Украину.
