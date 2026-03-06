  1. В мире

Теракты с помощью посылок – в Литве будут судить пятерых подозреваемых, среди них есть украинцы

20:56, 6 марта 2026
Следствие установило, что из Литвы в другие страны по заказу российской разведки отправляли посылки с самозажигающимися устройствами.
Фото: gettyimages
В Литве в суд передали дело пяти человек, которых обвиняют в попытке совершения террористического акта по заказу российской разведки. Об этом сообщает LRT.

Генеральная прокуратура Литвы совместно с Бюро криминальной полиции частично завершила расследование по отправке с территории страны самовоспламеняющихся бытовых приборов через курьерские компании DHL и DPD в другие государства. По данным следствия, это могло привести к катастрофическим последствиям.

Кто проходит по делу

Заместитель генерального прокурора Литвы Артурас Урбелис сообщил, что в целом по делу фигурируют 16 подозреваемых. Прокуратура решила выделить материалы по пяти обвиняемым и передать их в суд.

Все они — мужчины. Двое являются гражданами Украины, один — гражданином России, один — гражданином Литвы, еще один имеет двойное гражданство России и Литвы.

По данным следствия, литовец Александрас Шурановас непосредственно отправлял самозажигательные посылки. Возраст обвиняемых составляет 23, 24, 53, 62 и 69 лет.

По словам Урбелиса, речь идет о тяжких преступлениях, за которые предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. В ходе расследования несколько человек сотрудничали со следствием, в связи с чем они были освобождены от уголовной ответственности.

Как действовала схема с посылками

Следствие установило, что 19 июля 2024 года из Литвы было отправлено четыре посылки с самозажигающимися устройствами. Их спрятали в массажных подушках для шеи, где были установлены электронные механизмы для активации взрывных устройств.

В отправлениях также содержались дополнительные материалы для усиления воспламеняющего эффекта, спрятанные в тубах для гигиенических товаров. По данным правоохранителей, взрывные и воспламеняющие устройства, а также вспомогательные материалы были доставлены из России.

Где произошли поджоги

Первая посылка, которая работала по заранее запрограммированному электронному таймеру, загорелась рано утром 20 июля в аэропорту Лейпцига перед погрузкой на грузовой самолет DHL, который должен был выполнять рейс Литва — Лейпциг — Великобритания.

Вторая посылка загорелась в ночь на 21 июля в грузовом фургоне DPD, который двигался по территории Польши.

Еще одна посылка, прибывшая в Великобританию, загорелась примерно через сутки на складе DHL в Бирмингеме, также ночью.

Четвертое отправление, которое перевозили наземным транспортом DPD, не сработало из-за неисправности устройства. Его перехватили сотрудники, после чего специалисты смогли исследовать механизм взрывно-зажигательного устройства и оценить уровень опасности.

Убытки и другие подозреваемые

В результате поджогов ущерб в аэропорту Лейпцига составил 126 тысяч евро, в Бирмингеме — 399 тысяч евро, а в Польше — 61 тысячу евро. Общая сумма ущерба оценивается в 587 тысяч евро.

Следствие рассматривает эти действия как террористический акт, который пытались осуществить по заказу российской военной разведки. При этом организаторов атаки среди российских разведчиков пока не установлено.

Всего в разных странах установлено 22 подозреваемых. Пятерых будут судить в Литве, еще пятерых — в Польше, а пятерых подозреваемых объявлено в международный розыск.

