  1. В Украине

Дистанционная работа и охрана труда: обязательны ли инструктажи для работников

21:14, 6 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Работодатель должен соблюдать требования охраны труда даже при удаленной работе работников.
Дистанционная работа и охрана труда: обязательны ли инструктажи для работников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Проведение инструктажей по охране труда обязательно и для работников, работающих дистанционно. Об этом сообщают в Гоструда. Независимо от того, выполняется ли работа в офисе, дистанционно или дома, работодатель обязан обеспечить проведение таких инструктажей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Нормативное обоснование:

Согласно ст. 18 Закона Украины "Об охране труда" работодатель обязан обеспечить обучение и инструктаж работников по вопросам охраны труда.

Согласно ст. 29 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ Украины), до начала работы работник должен быть проинструктирован об условиях труда, наличии опасных и вредных производственных факторов и права на льготы и компенсации.

Статья 153 Кодекса законов о труде Украины предусматривает обязанность работодателя обеспечить безопасные и безвредные условия труда.

Согласно ст. 60-2 Кодекса законов о труде Украины, дистанционная работа не освобождает работодателя от обязанности обеспечения безопасных условий труда и проведения инструктажей.

Что это значит на практике?

Даже если работник работает дистанционно:

  • проводится вводный инструктаж;
  • производится первичный инструктаж (с учетом специфики выполняемой работы);
  • работник знакомится с рисками (работа с компьютерной техникой, электробезопасность, организация рабочего места);
  • определяется порядок действий в случае несчастного случая;
  • факт проведения инструктажа фиксируется документально (в том числе с применением электронных средств связи).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Pro bono, ОВГЗ и банковская лояльность для перемещенных лиц: новые собеседования на пути в ВАКС

Двенадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Этический совет не обязан обнародовать открытые данные без прямой нормы КМУ: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда отметила, что Этический совет не является субъектом властных полномочий, поэтому не обязан обнародовать открытые данные.

Планируется предоставить Пенсионному фонду новые полномочия для контроля за уплатой пенсионного сбора

Комитет Рады поддержал законопроект об усилении контроля за уплатой пенсионного сбора.

Комитет рекомендовал Раде принять закон о новой системе языковых экзаменов: какие недостатки и подводные камни он содержит

Для иностранцев, претендующих на гражданство, вводят шесть уровней владения украинским языком как иностранным.

Получил год тюрьмы за минуту невнимательности: суд в Макарове вынес приговор по делу о ДТП

Суд назначил наказание водителю, который в состоянии опьянения наехал на другой автомобиль.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]