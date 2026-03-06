Дистанционная работа и охрана труда: обязательны ли инструктажи для работников

Работодатель должен соблюдать требования охраны труда даже при удаленной работе работников.

Проведение инструктажей по охране труда обязательно и для работников, работающих дистанционно. Об этом сообщают в Гоструда. Независимо от того, выполняется ли работа в офисе, дистанционно или дома, работодатель обязан обеспечить проведение таких инструктажей.

Нормативное обоснование:

Согласно ст. 18 Закона Украины "Об охране труда" работодатель обязан обеспечить обучение и инструктаж работников по вопросам охраны труда.

Согласно ст. 29 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ Украины), до начала работы работник должен быть проинструктирован об условиях труда, наличии опасных и вредных производственных факторов и права на льготы и компенсации.

Статья 153 Кодекса законов о труде Украины предусматривает обязанность работодателя обеспечить безопасные и безвредные условия труда.

Согласно ст. 60-2 Кодекса законов о труде Украины, дистанционная работа не освобождает работодателя от обязанности обеспечения безопасных условий труда и проведения инструктажей.

Что это значит на практике?

Даже если работник работает дистанционно:

проводится вводный инструктаж;

производится первичный инструктаж (с учетом специфики выполняемой работы);

работник знакомится с рисками (работа с компьютерной техникой, электробезопасность, организация рабочего места);

определяется порядок действий в случае несчастного случая;

факт проведения инструктажа фиксируется документально (в том числе с применением электронных средств связи).

