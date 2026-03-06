  1. В мире

Американец возмутился возможным закрытием TikTok и поджег офис конгрессмена

21:42, 6 марта 2026
20-летнего жителя Висконсина приговорили к семи годам тюрьмы за попытку поджога.
В США споры вокруг возможного ограничения работы TikTok привели к уголовному делу. В штате Висконсин 20-летнего мужчину приговорили к семи годам лишения свободы за попытку поджечь офис члена Конгресса США из-за его поддержки законопроекта о соцсети. Об этом сообщает Independent.

Речь идет о жителе города Менаша Кайдене Стаховиче. Помимо тюремного срока, суд назначил ему еще семь лет надзора после освобождения.

Инцидент произошел в начале прошлого года возле офиса конгрессмена-республиканца Гленна Гротмана в городе Фонд-дю-Лак. По данным следствия, мужчина пытался проникнуть в здание и поджечь его изнутри, однако не смог разбить окно. Тогда он облил бензином электрощиток и часть фасада здания и поджег их.

После задержания Стахович объяснил полиции, что разозлился из-за поддержки конгрессменом законопроекта, который требовал от китайской компании ByteDance продать американский бизнес TikTok. При этом он заявил, что не намеревался причинить вред самому политику или другим людям.

В ноябре мужчина подал заявление no contest — он не оспаривал обвинение, что позволило суду вынести приговор. После этого прокуратура сняла с него дополнительные обвинения во взломе и повреждении имущества.

По данным издания, в апреле 2024 года Конгресс США принял закон, который обязывал ByteDance продать американский сегмент TikTok. Позже президент США Дональд Трамп отсрочил выполнение этого требования и поддержал соглашение о создании отдельной американской версии платформы.

