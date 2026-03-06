Уволили из-за «потери доверия» – это конфликт интересов или незаконное увольнение, – позиция Верховного Суда

Суд отменил решение апелляционного суда и оставил в силе постановление первой инстанции о восстановлении на работе главного бухгалтера ООО «Энерго Сбыт Транс».

Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции о восстановлении на работе главного бухгалтера ООО «Энерго Сбыт Транс», уволенной по пунктам 1 и 2 части первой статьи 41 КЗоТ Украины (единовременное грубое нарушение трудовых обязанностей и утрата доверия).

Обстоятельства дела №757/26467/22-ц

Главный бухгалтер ООО «Энерго Сбыт Транс» работала:

с 25 июня 2021 года — заместителем главного бухгалтера;

с 3 августа 2021 года — главным бухгалтером;

по совместительству — помощником директора по кадровым вопросам.

В августе 2022 года проведено служебное расследование по информации о том, что она и двое работников бухгалтерии являются близкими родственниками.

Работодатель считал, что она:

не сообщила о наличии конфликта интересов;

нарушила антикоррупционное законодательство (подпункт 1 пункта 1 статьи 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции» и пункт 3 главы 1 раздела VI Антикоррупционной программы ООО «Энерго Сбыт Транс»);

вызвала потерю доверия руководства.

9 сентября 2022 года она была уволена на основании пунктов 1 и 2 части первой статьи 41 КЗоТ Украины.

Решения судов предыдущих инстанций

Суд первой инстанции признал увольнение незаконным и восстановил работницу в должности.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции о восстановлении на работе.

Увольнение за утрату доверия (п. 2 ч. 1 ст. 41 КЗоТ Украины)

Пункт 2 части первой статьи 41 КЗоТ Украины предусматривает увольнение в связи с потерей доверия только при наличии совокупности условий:

работник непосредственно обслуживает денежные или товарные ценности (приемка, хранение, транспортировка, распределение и т. п.);

установлены виновные действия работника;

такие действия дают основания для потери доверия со стороны работодателя.

Должность главного бухгалтера сама по себе не означает автоматического статуса лица, непосредственно обслуживающего материальные ценности. Необходимо установить, составляет ли обслуживание ценностей основное содержание трудовых обязанностей.

В деле:

должностные обязанности не предусматривали непосредственного приема, хранения или выдачи материальных ценностей;

не доказаны факты злоупотреблений или нарушения порядка проведения операций с материальными ценностями;

отсутствуют доказательства причинения материального ущерба.

Формальная ссылка на утрату доверия без доказательства конкретных виновных действий является незаконной.

Потеря доверия не может основываться на предположениях или подозрениях. Работодатель обязан доказать причинно-следственную связь между действиями работника и потерей доверия.

Сам факт родственных связей между работниками:

не является автоматическим нарушением;

не доказывает наличие конфликта интересов;

не свидетельствует о причинении вреда предприятию.

Увольнение за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей (п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗоТ Украины)

Пункт 1 части первой статьи 41 КЗоТ Украины позволяет увольнение главного бухгалтера за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей.

Однако приказ об увольнении должен содержать четкое описание конкретного нарушения. Общая ссылка на нормы антикоррупционного законодательства является недостаточной.

В приказе отсутствует конкретизация нарушения.

Заключение Верховного Суда

Суд подчеркнул:

приказ должен содержать четкое описание конкретного нарушения;

общая ссылка на нормы антикоррупционного законодательства является недостаточной.

В приказе не было конкретизации, в чем именно заключалось нарушение.

Вывод: работодатель не доказал ни грубого нарушения, ни оснований для потери доверия.

Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда, оставил в силе решение о восстановлении на работе и признал увольнение незаконным.

