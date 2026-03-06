Звільнили через «втрату довіри» – це конфлікт інтересів чи незаконне звільнення, – позиція Верховного Суду

Суд скасував рішення апеляційного суду та залишив у силі постанову першої інстанції про поновлення на роботі головного бухгалтера ТОВ «Енерго Збут Транс».

Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції про поновлення на роботі головного бухгалтера ТОВ «Енерго Збут Транс», звільненої за пунктами 1 та 2 частини першої статті 41 КЗпП України (одноразове грубе порушення трудових обов’язків та втрата довіри).

Обставини справи №757/26467/22-ц

Головний бухгалтер ТОВ «Енерго Збут Транс» працювала:

з 25 червня 2021 року — заступником головного бухгалтера;

з 3 серпня 2021 року — головним бухгалтером;

за суміщенням — помічником директора з кадрових питань.

У серпні 2022 року проведено службове розслідування за інформацією про те, що вона та двоє працівників бухгалтерії є близькими родичами.

Роботодавець вважав, що вона:

не повідомила про наявність конфлікту інтересів;

порушила антикорупційне законодавство (підпункт 1 пункту 1 статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» та пункт 3 глави 1 розділу VI Антикорупційної програми ТОВ «Енерго Збут Транс»);

спричинила втрату довіри керівництва.

9 вересня 2022 року її звільнено на підставі пунктів 1 та 2 частини першої статті 41 КЗпП України.

Рішення судів попередніх інстанцій

Суд першої інстанції визнав звільнення незаконним та поновив працівницю на посаді.

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції про поновлення на роботі.

Звільнення за втрату довіри (п. 2 ч. 1 ст. 41 КЗпП України)

Пункт 2 частини першої статті 41 КЗпП України передбачає звільнення у зв’язку з втратою довіри лише за наявності сукупності умов:

працівник безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності (приймання, зберігання, транспортування, розподіл тощо);

встановлено винні дії працівника;

такі дії дають підстави для втрати довіри з боку роботодавця.

Посада головного бухгалтера сама по собі не означає автоматичного статусу особи, яка безпосередньо обслуговує матеріальні цінності. Необхідно встановити, чи становить обслуговування цінностей основний зміст трудових обов’язків.

У справі:

посадові обов’язки не передбачали безпосереднього приймання, зберігання чи видачі матеріальних цінностей;

не доведено фактів зловживань або порушення порядку проведення операцій з матеріальними цінностями;

відсутні докази заподіяння матеріальної шкоди.

Формальне посилання на втрату довіри без доведення конкретних винних дій є незаконним.

Втрата довіри не може ґрунтуватися на припущеннях або підозрах. Роботодавець зобов’язаний довести причинно-наслідковий зв’язок між діями працівника та втратою довіри.

Сам факт родинних зв’язків між працівниками:

не є автоматичним порушенням;

не доводить наявність конфлікту інтересів;

не свідчить про заподіяння шкоди підприємству.

Звільнення за одноразове грубе порушення трудових обов’язків (п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП України)

Пункт 1 частини першої статті 41 КЗпП України дозволяє звільнення головного бухгалтера за одноразове грубе порушення трудових обов’язків.

Проте наказ про звільнення має містити чіткий опис конкретного порушення. Загальне посилання на норми антикорупційного законодавства є недостатнім.

У наказі відсутня конкретизація порушення.

Висновок Верховного Суду

Суд підкреслив:

наказ має містити чіткий опис конкретного порушення;

загальне посилання на норми антикорупційного законодавства є недостатнім.

У наказі не було конкретизації, у чому саме полягало порушення.

Висновок: роботодавець не довів ані грубого порушення, ані підстав для втрати довір`я.

Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду, залишив у силі рішення про поновлення на роботі та визнав звільнення незаконним.

