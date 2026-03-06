  1. Судова практика
  2. / Суд інфо

Звільнили через «втрату довіри» – це конфлікт інтересів чи незаконне звільнення, – позиція Верховного Суду

21:32, 6 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд скасував рішення апеляційного суду та залишив у силі постанову першої інстанції про поновлення на роботі головного бухгалтера ТОВ «Енерго Збут Транс».
Звільнили через «втрату довіри» – це конфлікт інтересів чи незаконне звільнення, – позиція Верховного Суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції про поновлення на роботі головного бухгалтера ТОВ «Енерго Збут Транс», звільненої за пунктами 1 та 2 частини першої статті 41 КЗпП України (одноразове грубе порушення трудових обов’язків та втрата довіри).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи №757/26467/22-ц

Головний бухгалтер ТОВ «Енерго Збут Транс» працювала:

  • з 25 червня 2021 року — заступником головного бухгалтера;
  • з 3 серпня 2021 року — головним бухгалтером;
  • за суміщенням — помічником директора з кадрових питань.

У серпні 2022 року проведено службове розслідування за інформацією про те, що вона та двоє працівників бухгалтерії є близькими родичами.

Роботодавець вважав, що вона:

  • не повідомила про наявність конфлікту інтересів;
  • порушила антикорупційне законодавство (підпункт 1 пункту 1 статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» та пункт 3 глави 1 розділу VI Антикорупційної програми ТОВ «Енерго Збут Транс»);
  • спричинила втрату довіри керівництва.

9 вересня 2022 року її звільнено на підставі пунктів 1 та 2 частини першої статті 41 КЗпП України.

Рішення судів попередніх інстанцій

Суд першої інстанції визнав звільнення незаконним та поновив працівницю на посаді.

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції про поновлення на роботі.

Звільнення за втрату довіри (п. 2 ч. 1 ст. 41 КЗпП України)

Пункт 2 частини першої статті 41 КЗпП України передбачає звільнення у зв’язку з втратою довіри лише за наявності сукупності умов:

  • працівник безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності (приймання, зберігання, транспортування, розподіл тощо);
  • встановлено винні дії працівника;
  • такі дії дають підстави для втрати довіри з боку роботодавця.

Посада головного бухгалтера сама по собі не означає автоматичного статусу особи, яка безпосередньо обслуговує матеріальні цінності. Необхідно встановити, чи становить обслуговування цінностей основний зміст трудових обов’язків.

У справі:

  • посадові обов’язки не передбачали безпосереднього приймання, зберігання чи видачі матеріальних цінностей;
  • не доведено фактів зловживань або порушення порядку проведення операцій з матеріальними цінностями;
  • відсутні докази заподіяння матеріальної шкоди.

Формальне посилання на втрату довіри без доведення конкретних винних дій є незаконним.

Втрата довіри не може ґрунтуватися на припущеннях або підозрах. Роботодавець зобов’язаний довести причинно-наслідковий зв’язок між діями працівника та втратою довіри.

Сам факт родинних зв’язків між працівниками:

  • не є автоматичним порушенням;
  • не доводить наявність конфлікту інтересів;
  • не свідчить про заподіяння шкоди підприємству.

Звільнення за одноразове грубе порушення трудових обов’язків (п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП України)

Пункт 1 частини першої статті 41 КЗпП України дозволяє звільнення головного бухгалтера за одноразове грубе порушення трудових обов’язків.

Проте наказ про звільнення має містити чіткий опис конкретного порушення. Загальне посилання на норми антикорупційного законодавства є недостатнім.

У наказі відсутня конкретизація порушення.

Висновок Верховного Суду

Суд підкреслив:

  • наказ має містити чіткий опис конкретного порушення;
  • загальне посилання на норми антикорупційного законодавства є недостатнім.

У наказі не було конкретизації, у чому саме полягало порушення.

Висновок: роботодавець не довів ані грубого порушення, ані підстав для втрати довір`я.

Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду, залишив у силі рішення про поновлення на роботі та визнав звільнення незаконним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд звільнення трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Pro bono, ОВДП та банківська лояльність для переміщених осіб: нові співбесіди на шляху до ВАКС

Дванадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Етична рада не зобов’язана оприлюднювати відкриті дані без прямої норми КМУ: позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду зазначила, що Етична рада не є суб’єктом владних повноважень, тому не зобов’язана оприлюднювати відкриті дані.

ПФУ планують дати нові повноваження для контролю за сплатою пенсійного збору

Комітет Ради підтримав законопроєкт про посилення контролю за сплатою пенсійного збору.

Комітет рекомендував Раді прийняти закон про нову систему мовних іспитів: які недоліки та підводні камені він містить

Для іноземців, що претендують на громадянство, запроваджують шість рівнів володіння українською мовою як іноземною.

Отримав рік тюрми за хвилину неуваги: суд у Макарові виніс вирок у справі про ДТП

Суд призначив покарання водієві, який у стані сп’яніння наїхав на інше авто.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]