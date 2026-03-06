Кельнський собор в Німеччині почне брати плату за вхід

Через зростання витрат на утримання та ремонт відвідувачі найбільшого готичного храму Німеччини повинні будуть купувати квитки.

Кельнський собор, четвертий за висотою християнський храм у світі та одна з найвизначніших пам’яток німецької архітектури, цьогоріч почне брати плату за вхід для туристів. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Рішення ухвалили через фінансові труднощі парафії храму. Витрати на ремонт, охорону та підтримку споруди в належному стані постійно зростають, а кількість відвідувачів щорічно сягає близько 6,5 мільйонів осіб. Клірики попередили, що без введення плати фінансові резерви собору можуть швидко вичерпатися.

Хто зможе заходити безкоштовно

Плату за вхід почнуть збирати з другої половини року, коли розпочнеться активний туристичний сезон. Безкоштовно заходити зможуть паломники, віряни під час служб та будівельники, які входять до асоціації соборної архітектури Німеччини.

Кельнський собор внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО і є однією з небагатьох будівель міста, що вціліла під час Другої світової війни.

