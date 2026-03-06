У Києві затримали трьох «бізнесменів» за хабарі за «пріоритетну» перереєстрацію авто

Ділки отримували від 4 до 8 тисяч гривень за пріоритетну перереєстрацію автомобілів та мотоциклів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Києва повідомила про підозру трьом особам — двом чоловікам та жінці — за протиправну діяльність, пов’язану з прискореною перереєстрацією транспортних засобів у сервісних центрах. Про це повідомили у поліції Києва.

Слідчі задокументували, що зловмисники знаходили «клієнтів» та вимагали від них неправомірну вигоду від 4 до 8 тисяч гривень за пріоритетну процедуру перереєстрації автомобілів та мотоциклів поза чергою.

Порушників затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу — одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи шляхом впливу на державного службовця, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.