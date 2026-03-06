У Козельці учень прийшов до школи з патроном — на місце викликали поліцію

Боєприпас у школі помітив охоронець поліції — предмет вилучили, обставини перевіряють правоохоронці.

На Чернігівщині у місті Козелець учень приніс до школи патрон. Всі обставини наразі з’ясовують правоохоронці.

Як повідомили в Управлінні поліції охорони в Чернігівській області, інцидент стався під час чергування співробітника батальйону поліції охорони. Під час огляду він помітив у школяра предмет, який мав ознаки боєприпасу.

Охоронець діяв відповідно до службових інструкцій: він негайно вилучив предмет і повідомив про подію правоохоронців.

На місце прибула слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП у Чернігівській області.

Правоохоронці провели першочергові заходи для з’ясування обставин події та перевірки походження предмета.

З учнем також провели профілактичну бесіду щодо неприпустимості зберігання та принесення до навчальних закладів предметів, які можуть становити небезпеку.

В Управлінні поліції охорони наголошують, що безпека в освітньому середовищі залежить від пильності дорослих та своєчасної реакції на потенційні ризики. Взаємодія працівників закладів освіти та правоохоронців допомагає запобігати небезпечним ситуаціям і забезпечувати безпеку учнів та педагогів.

