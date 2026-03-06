Американець обурився можливим закриттям TikTok і підпалив офіс конгресмена

20-річного жителя Вісконсину засудили до семи років в’язниці за спробу підпалу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США суперечки навколо можливого обмеження роботи TikTok призвели до кримінальної справи. У штаті Вісконсин 20-річного чоловіка засудили до семи років ув’язнення за спробу підпалити офіс члена Конгресу США через його підтримку законопроєкту щодо соцмережі. Про це повідомляє Independent.

Йдеться про мешканця міста Менаша Кайдена Стаховіча. Окрім тюремного строку, суд призначив йому ще сім років нагляду після звільнення.

Інцидент стався на початку минулого року біля офісу конгресмена-республіканця Гленн Гротман у місті Фонд-дю-Лак. За даними слідства, чоловік намагався проникнути до будівлі та підпалити її зсередини, але не зміг розбити вікно. Тоді він облив бензином електрощиток і частину фасаду будівлі та підпалив їх.

Після затримання Стаховіч пояснив поліції, що розлютився через підтримку конгресменом законопроєкту, який вимагав від китайської компанії ByteDance продати американський бізнес TikTok. Водночас він заявив, що не мав наміру нашкодити самому політику чи іншим людям.

У листопаді чоловік подав заяву no contest — він не заперечував обвинувачення, що дозволило суду винести вирок. Після цього прокуратура зняла з нього додаткові обвинувачення у зломі та пошкодженні майна.

За даними видання, у квітні 2024 року Конгрес США ухвалив закон, який зобов’язував ByteDance продати американський сегмент TikTok. Пізніше президент США Дональд Трамп відтермінував виконання цієї вимоги та підтримав угоду про створення окремої американської версії платформи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.