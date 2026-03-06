  1. Суспільство
  2. / В Україні

Синоптики прогнозують потепління – якою буде погода на вихідних

22:54, 6 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні на вихідних без опадів, місцями ожеледиця.
Синоптики прогнозують потепління – якою буде погода на вихідних
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні у суботу, 7 березня, опадів не прогнозують. Уночі на півночі та північному сході країни на дорогах місцями можлива ожеледиця. Вітер буде змінних напрямків, 3–8 м/с. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Температура повітря вночі становитиме 0–5° морозу, вдень — 3–8° тепла. У західних областях очікується 7–12°, на Закарпатті — до 15° тепла.

Погода у Києві

У Києві 7 березня також прогнозують суху погоду. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура вночі становитиме 0–2° морозу, вдень — 6–8° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, найвища денна температура 7 березня в Києві становила 20,1° тепла у 2025 році, а найнижча нічна — 24,9° морозу у 1964 році.

Прогноз на 8 березня

У неділю, 8 березня, в Україні також без опадів. Уночі на північному сході країни на дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 3–8 м/с. Температура вночі очікується 0–5° морозу, вдень — 7–12° тепла, на Закарпатті — до 15°. На північному сході та сході країни вдень прогнозують 3–8° тепла.

У Києві 8 березня опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 3–8 м/с. Температура вночі становитиме 0–2° морозу, вдень — 8–10° тепла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ Україна прогноз погоди погода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Pro bono, ОВДП та банківська лояльність для переміщених осіб: нові співбесіди на шляху до ВАКС

Дванадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Етична рада не зобов’язана оприлюднювати відкриті дані без прямої норми КМУ: позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду зазначила, що Етична рада не є суб’єктом владних повноважень, тому не зобов’язана оприлюднювати відкриті дані.

ПФУ планують дати нові повноваження для контролю за сплатою пенсійного збору

Комітет Ради підтримав законопроєкт про посилення контролю за сплатою пенсійного збору.

Комітет рекомендував Раді прийняти закон про нову систему мовних іспитів: які недоліки та підводні камені він містить

Для іноземців, що претендують на громадянство, запроваджують шість рівнів володіння українською мовою як іноземною.

Отримав рік тюрми за хвилину неуваги: суд у Макарові виніс вирок у справі про ДТП

Суд призначив покарання водієві, який у стані сп’яніння наїхав на інше авто.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]