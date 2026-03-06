Синоптики прогнозують потепління – якою буде погода на вихідних

В Україні на вихідних без опадів, місцями ожеледиця.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні у суботу, 7 березня, опадів не прогнозують. Уночі на півночі та північному сході країни на дорогах місцями можлива ожеледиця. Вітер буде змінних напрямків, 3–8 м/с. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме 0–5° морозу, вдень — 3–8° тепла. У західних областях очікується 7–12°, на Закарпатті — до 15° тепла.

Погода у Києві

У Києві 7 березня також прогнозують суху погоду. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура вночі становитиме 0–2° морозу, вдень — 6–8° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, найвища денна температура 7 березня в Києві становила 20,1° тепла у 2025 році, а найнижча нічна — 24,9° морозу у 1964 році.

Прогноз на 8 березня

У неділю, 8 березня, в Україні також без опадів. Уночі на північному сході країни на дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 3–8 м/с. Температура вночі очікується 0–5° морозу, вдень — 7–12° тепла, на Закарпатті — до 15°. На північному сході та сході країни вдень прогнозують 3–8° тепла.

У Києві 8 березня опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 3–8 м/с. Температура вночі становитиме 0–2° морозу, вдень — 8–10° тепла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.