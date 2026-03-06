  1. Общество
Синоптики прогнозируют потепление – какая будет погода на выходных

22:54, 6 марта 2026
В Украине на выходных без осадков, местами гололедица.
Синоптики прогнозируют потепление – какая будет погода на выходных
В Украине в субботу, 7 марта, осадков не прогнозируют. Ночью на севере и северо-востоке страны на дорогах местами возможна гололедица. Ветер будет переменного направления, 3–8 м/с. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит 0–5° мороза, днем – 3–8° тепла. В западных областях ожидается 7–12°, на Закарпатье – до 15° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве 7 марта также прогнозируют сухую погоду. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Температура ночью составит 0–2° мороза, днем — 6–8° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, самая высокая дневная температура 7 марта в Киеве составила 20,1° тепла в 2025 году, а самая низкая ночная — 24,9° мороза в 1964 году.

Прогноз на 8 марта

В воскресенье, 8 марта, в Украине также без осадков. Ночью на северо-востоке страны на дорогах местами сохранится гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 3–8 м/с. Температура ночью ожидается 0–5° мороза, днем — 7–12° тепла, на Закарпатье — до 15°. На северо-востоке и востоке страны днем прогнозируют 3–8° тепла.

В Киеве 8 марта осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Температура ночью составит 0–2° мороза, днем — 8–10° тепла.

