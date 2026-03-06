  1. В Украине

В Киеве задержали трех «бизнесменов» за взятки за «приоритетную» перерегистрацию авто

23:30, 6 марта 2026
Дельцы получали от 4 до 8 тысяч гривен за приоритетную перерегистрацию автомобилей и мотоциклов.
В Киеве задержали трех «бизнесменов» за взятки за «приоритетную» перерегистрацию авто
Полиция Киева сообщила о подозрении трем лицам — двум мужчинам и женщине — за противоправную деятельность, связанную с ускоренной перерегистрацией транспортных средств в сервисных центрах. Об этом сообщили в полиции Киева.

Следователи задокументировали, что злоумышленники находили «клиентов» и требовали от них неправомерную выгоду от 4 до 8 тысяч гривен за приоритетную процедуру перерегистрации автомобилей и мотоциклов вне очереди.

Нарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса — получение неправомерной выгоды для себя и третьего лица путем влияния на государственного служащего, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

полиция Киев

