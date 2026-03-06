Получил год тюрьмы за минуту невнимательности: суд в Макарове вынес приговор по делу о ДТП

Суд назначил наказание водителю, который в состоянии опьянения наехал на другой автомобиль.

Суд в Макарове признал виновным водителя, который на рассвете совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения и травмировал двух человек. Авария, произошедшая на городской улице, привела к переломам рёбер и позвонка, а также к черепно-мозговой травме у пострадавших. За одну минуту роковой невнимательности мужчина получил год лишения свободы и трёхлетний запрет управлять транспортными средствами.

Удар сзади и сломанные судьбы

Макаровский районный суд Киевской области рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело №370/3420/25 по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286-1 УК Украины.

Около пяти утра, когда посёлок Макаров ещё только просыпался, одно мгновение невнимательности и алкоголь в крови превратили обычную поездку в уголовное производство. Авария на городской улице закончилась переломами, черепно-мозговой травмой и судебным приговором. События, приведшие к уголовной ответственности, произошли 20 мая 2025 года примерно в 05:05. Обвиняемый – уроженец села Малый Карашин – сел за руль технически исправного автомобиля ВАЗ. По его словам, цель поездки – подвезти товарища. Однако это, на первый взгляд, обыденное обстоятельство приобрело совершенно иное значение с учётом того, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Двигаясь по улице Ярослава Мудрого в направлении Фастовской, водитель не учёл дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость. Суд установил, что был нарушен пункт 2.3 (б) Правил дорожного движения, который обязывает быть внимательным, следить за изменениями ситуации на дороге и не создавать угрозу безопасности, а также пункт 12.1 ПДД относительно выбора безопасной скорости с учётом конкретных условий. Проявленная преступная самоуверенность оказалась роковой: водитель не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем УАЗ, который двигался впереди в попутном направлении.

Удар в УАЗ произошёл сзади, что само по себе свидетельствует об отсутствии надлежащего контроля дистанции и скорости. За рулём УАЗа находился местный житель, в салоне – пассажир. Обоих доставили в коммунальное некоммерческое предприятие «Макаровская многопрофильная больница интенсивного лечения». Медицинские заключения, приобщённые к материалам дела, подробно фиксируют характер повреждений.

Пассажир получил закрытую травму грудной клетки с переломами третьего по девятое ребро справа со смещением отломков. Такие повреждения отнесены к телесным повреждениям средней степени тяжести. Водитель УАЗа получил открытую черепно-мозговую травму в виде ушибленно-скальпированной раны волосистой части головы и сотрясения мозга – лёгкие телесные повреждения, вызвавшие кратковременное расстройство здоровья, а также перелом четвёртого грудного позвонка, который квалифицирован как повреждение средней степени тяжести.

Отдельную оценку суд дал поведению обвиняемого после ДТП и его игнорированию обращения одного из потерпевших. В судебном заседании водитель подтвердил, что покинул место происшествия, объяснив это своим испугом. Хотя данный факт не был предметом отдельной квалификации в рамках приговора, однако он характеризует отношение к последствиям собственных действий в первые минуты после столкновения ВАЗа с УАЗом.

Обвиняемый признал вину полностью, согласился с юридической оценкой по части первой статьи 286-1 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее телесные повреждения средней тяжести. Суд, руководствуясь частью третьей статьи 349 УПК, с согласия сторон признал нецелесообразным исследование доказательств относительно обстоятельств, которые никем не оспаривались, ограничившись допросом обвиняемого и материалами, характеризующими его. Такой процессуальный подход стал возможным из-за полного признания вины и отсутствия спора относительно фактических обстоятельств события.

Суд прямо констатировал причинную связь между нарушением требований ПДД и наступлением последствий в виде телесных повреждений потерпевших. Именно эта связь является важным элементом состава преступления по статье 286-1 УК Украины. Алкогольное опьянение в данном случае – не просто отягчающий факт, а квалифицирующий признак, переводящий нарушение правил в плоскость уголовной ответственности с более жёсткой санкцией.

Без права на испытание

Назначая наказание, суд подробно проанализировал степень общественной опасности деяния и личность виновного. Обвиняемый ранее не судим, официально не трудоустроен, женат, имеет на содержании малолетнего ребёнка, не состоит на учёте у нарколога или психиатра. Единственным установленным смягчающим обстоятельством суд признал искреннее раскаяние. Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со статьёй 67 УК Украины, установлено не было.

Преступление отнесено к категории нетяжких согласно статье 12 УК Украины. В то же время санкция части первой статьи 286-1 УК предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет с дополнительным наказанием – лишением права управлять транспортными средствами на срок от трёх до пяти лет. В этом деле решающим стало то, что закон прямо запрещает применение освобождения от отбывания наказания с испытанием в случае совершения такого преступления в состоянии алкогольного опьянения. Следовательно, механизм статьи 75 УК Украины в этой ситуации не мог быть использован.

«В соответствии с выводом, изложенным в постановлении Объединённой палаты Верховного суда от 4 сентября 2023 года, лицу, признанному виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного соответствующей частью статей 286, 286-1 УК Украины, суд может назначить дополнительное наказание в виде лишения права управлять транспортными средствами независимо от того, имело ли такое лицо на момент совершения уголовного правонарушения полученное в предусмотренном законом порядке удостоверение на право управления транспортными средствами», – подчеркнул суд первой инстанции.

Руководствуясь этим постановлением ВС, суд в Макарове обратил внимание на повышенную общественную опасность действий лиц, управляющих транспортными средствами, поэтому предупредительная цель дополнительного наказания в виде лишения права водителя в данном случае приобретает особое значение. Такой подход направлен на превенцию и повышение безопасности дорожного движения, ведь фактическое управление создаёт риски независимо от формального статуса водителя.

В мотивировочной части приговора подчёркнуты принципы законности, справедливости и индивидуализации наказания. Суд отметил, что наказание имеет не только карательную, но и превентивную цель – как в отношении конкретного осуждённого, так и в отношении других лиц. Сам факт, что ДТП произошло в пять утра, не уменьшает опасности: дорожное движение существует независимо от времени суток, а наличие алкоголя в крови водителя в любой момент создаёт угрозу для безопасности движения на дороге.

Учитывая искреннее раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей и положительные данные о личности, суд определил минимально необходимый, по его убеждению, срок лишения свободы – один год. Дополнительно назначено лишение права управлять транспортными средствами сроком на три года, что соответствует нижней границе санкции. Таким образом, суд выбрал баланс между строгостью закона и конкретными обстоятельствами дела.

Срок отбывания наказания определён с момента обращения приговора к исполнению. Предварительное заключение с 20 по 21 мая 2025 года зачтено по правилу «день за день» в соответствии с частью пятой статьи 72 УК Украины. Гражданский иск в рамках производства не заявлялся, расходы на привлечение эксперта возложены на осуждённого, а меры обеспечения уголовного производства отменены.

Этот приговор свидетельствует о строгости судебной практики относительно нетерпимости к управлению транспортом в состоянии опьянения. Даже при отсутствии смертельных последствий и при наличии искреннего раскаяния суд не имеет законных оснований для условного осуждения. Алкоголь за рулём автоматически сужает возможности для более мягкой реакции государства. История с улицы Ярослава Мудрого в Макарове – очередное напоминание, что несколько глотков спиртного могут обернуться годом за решёткой и трёхлетним запретом на управление автомобилем.

Автор: Валентин Коваль

