В Украине на уровне закона ввели ежедневную минуту молчания в 9:00: что изменится для граждан

Владимир Зеленский подписал закон о ежедневной минуте молчания и новых правилах памяти жертв российской агрессии.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно почтения памяти соотечественников, погибших в результате вооружённой агрессии РФ» №4783-IX (законопроект №14144). Документ направлен на усиление государственной политики национальной памяти и предусматривает новые подходы к чествованию граждан, погибших из-за войны.

Внесённые изменения призваны создать единое общенациональное пространство памяти, в котором государство и общество будут ежедневно отдавать дань уважения тем, кто погиб за Украину или стал жертвой российской агрессии. Закон также детализирует порядок проведения общенациональных мемориальных мероприятий и использования систем оповещения.

Фактически документ закрепляет на государственном уровне ежедневный ритуал почтения памяти, который должен стать общим символом благодарности, уважения и памяти о погибших.

Ключевые новации Закона:

Ежедневная общенациональная минута молчания

На законодательном уровне закреплена ежедневная минута молчания в 9:00, во время которой будут чтить память:

военнослужащих

добровольцев

медицинских работников

спасателей

журналистов

волонтёров

мирных жителей, погибших в результате российской агрессии

Информирование о начале и завершении минуты молчания будут обеспечивать местные органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Почтение памяти жертв Голодомора

Документ закрепляет традиционные мемориальные практики:

ежегодно в четвертую субботу ноября в 16:00 будет проводиться общенациональная минута молчания;

одновременно будет проходить всеукраинская акция «Зажги свечу».

Органы местного самоуправления будут способствовать организации этих мероприятий и информированию граждан.

Использование систем оповещения

Объявление общенациональной минуты молчания и начала акции «Зажги свечу» будет осуществляться:

через медиа независимо от формы собственности;

а также через системы оповещения и информирования в сфере гражданской защиты.

Особенности использования систем оповещения будет определять Кабинет Министров Украины.

Роль государственных институций

Рекомендации по организации и проведению общенациональной минуты молчания и акции «Зажги свечу» будет утверждать Украинский институт национальной памяти.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

