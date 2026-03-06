  1. Законодательство
В Украине на уровне закона ввели ежедневную минуту молчания в 9:00: что изменится для граждан

14:41, 6 марта 2026
Владимир Зеленский подписал закон о ежедневной минуте молчания и новых правилах памяти жертв российской агрессии.
В Украине на уровне закона ввели ежедневную минуту молчания в 9:00: что изменится для граждан
Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно почтения памяти соотечественников, погибших в результате вооружённой агрессии РФ» №4783-IX (законопроект №14144). Документ направлен на усиление государственной политики национальной памяти и предусматривает новые подходы к чествованию граждан, погибших из-за войны.

Внесённые изменения призваны создать единое общенациональное пространство памяти, в котором государство и общество будут ежедневно отдавать дань уважения тем, кто погиб за Украину или стал жертвой российской агрессии. Закон также детализирует порядок проведения общенациональных мемориальных мероприятий и использования систем оповещения.

Фактически документ закрепляет на государственном уровне ежедневный ритуал почтения памяти, который должен стать общим символом благодарности, уважения и памяти о погибших.

Ключевые новации Закона:

Ежедневная общенациональная минута молчания

На законодательном уровне закреплена ежедневная минута молчания в 9:00, во время которой будут чтить память:

  • военнослужащих
  • добровольцев
  • медицинских работников
  • спасателей
  • журналистов
  • волонтёров
  • мирных жителей, погибших в результате российской агрессии

Информирование о начале и завершении минуты молчания будут обеспечивать местные органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Почтение памяти жертв Голодомора

Документ закрепляет традиционные мемориальные практики:

ежегодно в четвертую субботу ноября в 16:00 будет проводиться общенациональная минута молчания;

одновременно будет проходить всеукраинская акция «Зажги свечу».

Органы местного самоуправления будут способствовать организации этих мероприятий и информированию граждан.

Использование систем оповещения

Объявление общенациональной минуты молчания и начала акции «Зажги свечу» будет осуществляться:

  • через медиа независимо от формы собственности;
  • а также через системы оповещения и информирования в сфере гражданской защиты.
  • Особенности использования систем оповещения будет определять Кабинет Министров Украины.

Роль государственных институций

Рекомендации по организации и проведению общенациональной минуты молчания и акции «Зажги свечу» будет утверждать Украинский институт национальной памяти.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Ранее мы писали, что 11 февраля Верховная Рада установила на законодательном уровне общенациональную Минуту молчания как ежедневное мероприятие.

Лента новостей

Блоги
Публикации
