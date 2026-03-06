  1. В Украине

В Киеве помещения колледжа сдавали под автомойку и шиномонтаж — суд отменил договоры аренды

19:43, 6 марта 2026
Помещения колледжа автотранспортных технологий использовались не по образовательному назначению.
Хозяйственный суд Киева признал недействительными договоры аренды двух помещений Киевского профессионального колледжа автотранспортных технологий, которые использовались не по образовательному назначению. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что одно из помещений коммунального учреждения образования площадью 94,3 кв. м и стоимостью около 2 млн грн на улице Набережно-Корчеватской, 78 было передано предпринимателю в аренду под склад.

Еще одно помещение площадью почти 400 кв. м стоимостью около 6 млн грн сдали в аренду для размещения мастерских по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, а также под автомойку и шиномонтаж.

В прокуратуре отметили, что Закон Украины «Об образовании» запрещает использовать имущество государственных и коммунальных учреждений образования не по образовательному назначению.

Исключение возможно только в случаях, когда помещения сдаются в аренду для предоставления услуг, связанных с обеспечением образовательного процесса или обслуживанием его участников, и которые само учреждение образования обеспечить не может.

Поскольку арендованные помещения использовались для хозяйственной деятельности, не связанной с образовательным процессом, прокуратура обратилась в суд.

Суд согласился с доводами прокуратуры и признал договоры аренды недействительными, обязав вернуть помещения учебному заведению.

