У Києві приміщення коледжу здавали під автомийку і шиномонтаж — суд скасував договори оренди

Приміщення коледжу автотранспортних технологій використовувалися не за освітнім призначенням.

Господарський суд Києва визнав недійсними договори оренди двох приміщень Київського професійного коледжу автотранспортних технологій, які використовувалися не за освітнім призначенням. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що одне з приміщень комунального закладу освіти площею 94,3 кв. м та вартістю близько 2 млн грн на вулиці Набережно-Корчуватській, 78 було передано підприємцю в оренду під склад.

Ще одне приміщення площею майже 400 кв. м вартістю близько 6 млн грн здали в оренду для розміщення майстерень з технічного обслуговування і ремонту автомобілів, а також під автомийку та шиномонтаж.

У прокуратурі зазначили, що Закон України «Про освіту» забороняє використовувати майно державних і комунальних закладів освіти не за освітнім призначенням.

Виняток можливий лише у випадках, коли приміщення здають в оренду для надання послуг, пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням його учасників, і які сам заклад освіти забезпечити не може.

Оскільки орендовані приміщення використовувалися для господарської діяльності, не пов’язаної з освітнім процесом, прокуратура звернулася до суду.

Суд погодився з доводами прокуратури та визнав договори оренди недійсними, зобов’язавши повернути приміщення навчальному закладу.

