Ісландія в серпні проведе референдум щодо переговорів про вступ до ЄС

20:38, 6 березня 2026
Голосування призначене на 29 серпня і має визначити, чи слід поновлювати переговори про членство країни в Європейському Союзі.
Ісландія проведе референдум 29 серпня, під час якого громадяни вирішать, чи варто відновлювати переговори про вступ країни до Європейського Союзу. Про це повідомляє Bloomberg. Про проведення голосування заявила міністр закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір.

Чому Ісландія посилює співпрацю з Європою

Північноатлантична держава активізує курс на тіснішу співпрацю з європейськими партнерами на тлі геополітичних змін. Серед причин — нові тарифні бар’єри, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, що, за оцінками влади, зробило Сполучені Штати менш надійним партнером.

«В інтересах Ісландії пришвидшити голосування», — заявила Гуннарсдоттір.

Чинний уряд країни на чолі з проєвропейськими соціал-демократами раніше обіцяв провести референдум щодо членства в ЄС не пізніше 2027 року.

Що саме вирішуватимуть на референдумі

Як пише Bloomberg, на голосування винесуть питання про відновлення переговорів щодо вступу до Європейського Союзу. Такі переговори розпочалися у 2009 році після краху банківської системи Ісландії, але були призупинені у 2015 році.

Якщо громадяни підтримають пропозицію, уряд відновить переговорний процес. Після його завершення ісландці повинні будуть проголосувати вдруге — вже безпосередньо щодо вступу до ЄС.

Економічні вигоди і суперечливі питання

За даними ЗМІ, Ісландія вже має доступ до внутрішнього ринку Європейського Союзу разом з іншими країнами, які не є членами блоку — Норвегією, Швейцарією та Ліхтенштейном.

Членство в ЄС означало б також участь у численних угодах про вільну торгівлю, які Євросоюз уклав із країнами світу. На думку міністра закордонних справ, це могло б принести економічні переваги державі з населенням менш як 400 тисяч осіб.

Водночас існують і суперечливі питання, зокрема контроль над рибальськими водами — ключовою галуззю економіки країни поряд із туризмом і виробництвом алюмінію.

Економіка Ісландії також залишається вразливою до коливань: рівень інфляції та процентні ставки часто перевищують показники європейських держав. Це, своєю чергою, посилює інтерес до можливого вступу до ЄС та потенційного запровадження євро.

