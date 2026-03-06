Теракти через посилки – у Литві судитимуть п’ятьох підозрюваних, серед них є українці

Слідство встановило, що з Литви до інших країн на замовлення російської розвідки відправляли посилки із самозаймистими пристроями.

У Литві до суду передали справу п’яти осіб, яких обвинувачують у спробі здійснення терористичного акту на замовлення російської розвідки. Про це повідомляє LRT.

Генеральна прокуратура Литви разом із Бюро кримінальної поліції частково завершили розслідування щодо відправлення з території країни самозаймистих побутових приладів через кур’єрські компанії DHL та DPD до інших держав. За даними слідства, це могло призвести до катастрофічних наслідків.

Хто проходить у справі

Заступник генерального прокурора Литви Артурас Урбеліс повідомив, що загалом у справі фігурують 16 підозрюваних. Прокуратура вирішила виділити матеріали щодо п’яти обвинувачених і передати їх до суду.

Усі вони — чоловіки. Двоє є громадянами України, один — громадянином Росії, один — громадянином Литви, ще один має подвійне громадянство Росії та Литви.

За даними слідства, литовець Александрас Шурановас безпосередньо відправляв самозаймисті посилки. Вік обвинувачених становить 23, 24, 53, 62 та 69 років.

За словами Урбеліса, йдеться про тяжкі злочини, за які передбачене покарання до 10 років ув’язнення. Під час розслідування кілька осіб співпрацювали зі слідством, у зв’язку з чим їх звільнили від кримінальної відповідальності.

Як діяла схема з посилками

Слідство встановило, що 19 липня 2024 року з Литви було відправлено чотири посилки із самозапальними пристроями. Їх сховали в масажних подушках для шиї, де були встановлені електронні механізми для активації вибухових пристроїв.

У відправленнях також містилися додаткові матеріали для посилення запального ефекту, сховані в тубах для гігієнічних товарів. За даними правоохоронців, вибухові та запальні пристрої, а також допоміжні матеріали були доставлені з Росії.

Де сталися підпали

Перша посилка, яка працювала за заздалегідь запрограмованим електронним таймером, загорілася рано вранці 20 липня в аеропорту Лейпцига перед завантаженням на вантажний літак DHL, що мав виконувати рейс Литва — Лейпциг — Велика Британія.

Друга посилка загорілася в ніч на 21 липня у вантажному фургоні DPD, який рухався через територію Польщі.

Ще одна посилка, що прибула до Великої Британії, зайнялася приблизно через добу на складі DHL у Бірмінгемі, також уночі.

Четверте відправлення, яке перевозили наземним транспортом DPD, не спрацювало через несправність пристрою. Його перехопили співробітники, після чого фахівці змогли дослідити механізм вибухово-запального пристрою та оцінити рівень небезпеки.

Збитки та інші підозрювані

Унаслідок підпалів збитки в аеропорту Лейпцига становили 126 тисяч євро, у Бірмінгемі — 399 тисяч євро, а в Польщі — 61 тисячу євро. Загальна сума шкоди оцінюється у 587 тисяч євро.

Слідство розглядає ці дії як терористичний акт, який намагалися здійснити на замовлення російської військової розвідки. При цьому організаторів атаки серед російських розвідників поки не встановлено.

Загалом у різних країнах встановлено 22 підозрюваних. П’ятьох судитимуть у Литві, ще п’ять осіб — у Польщі, а п’ятьох підозрюваних оголошено в міжнародний розшук.

