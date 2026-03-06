Суддям і працівникам судів з тимчасово окупованих територій хочуть надати право на безоплатну приватизацію житла

ВРП звернеться до Ради щодо житлових гарантій для суддів і працівників судів з ТОТ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя звернеться до Верховної Ради та парламентського комітету з питань правової політики із пропозицією розглянути питання забезпечення права суддів, суддів у відставці та працівників апаратів судів, які до початку тимчасової окупації працювали в судах, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, та переїхали на підконтрольну Україні територію.

Як вказують у ВРП, зокрема, Вища рада правосуддя пропонує ініціювати внесення змін до статті 15 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». Метою таких змін є надання цим особам права на безоплатну приватизацію житлових приміщень у порядку, визначеному цією статтею, а також доповнення переліку об’єктів, що підлягають приватизації відповідно до цієї статті, земельними ділянками, зокрема, для будівництва і обслуговування житлових будинків.

На думку ВРП, упровадження відповідних змін сприятиме забезпеченню принципу рівності у сфері соціального захисту осіб, які виконують функції держави в умовах збройної агресії проти України, зміцненню кадрового потенціалу судової системи, підвищенню соціальної стабільності серед працівників судової гілки влади та утвердженню гарантій їх незалежності.

«Працівники апаратів судів є невід’ємною складовою механізму здійснення правосуддя, адже без їхньої роботи неможливе безперервне та ефективне функціонування судів. В умовах повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України вони разом із суддями продовжують виконувати свої обов’язки, нерідко в умовах підвищеного ризику для життя і здоров’я.

Значна частина працівників апаратів судів була змушена змінити місце проживання у зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ, а дехто втратив або зазнав пошкодження житла. Водночас рівень заробітної плати цієї категорії працівників часто не відповідає сучасним соціально-економічним умовам, що істотно обмежує можливості накопичення коштів, достатніх для придбання житла або земельної ділянки, зокрема для будівництва й обслуговування житлового будинку.

Особливої уваги потребують працівники апаратів судів, які працювали в судах на тимчасово окупованих територіях та наразі перебувають на підконтрольній Україні території. Їхня професійна компетентність, відповідальність і відданість службі мають бути належним чином визнані державою та підкріплені ефективними механізмами соціального захисту», - пояснюють у Вищій раді правосуддя.

Як зазначається, наразі Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» передбачає спеціальні гарантії у сфері реалізації права на приватизацію житла для військовослужбовців та працівників правоохоронних органів (а також членів їхніх сімей), які постраждали внаслідок тимчасової окупації території України. Водночас аналогічні механізми соціального захисту не поширюються на суддів, суддів у відставці та працівників апаратів судів, які працювали на тимчасово окупованих територіях і були змушені переїхати на підконтрольну Україні територію.

За інформацією Державної судової адміністрації, станом на 2026 рік на підконтрольній Україні території перебувають 504 судді та судді у відставці, які працювали в судах на тимчасово окупованих територіях, а також 552 працівники апаратів судів.

З огляду на це Вища рада правосуддя зазначила, що вважає за необхідне законодавчо врегулювати питання житлового забезпечення цих категорій осіб та надати їм аналогічні права і гарантії, передбачені статтею 15 зазначеного закону для військовослужбовців і працівників правоохоронних органів.

Крім того, у ВРП підкреслили, що для комплексного забезпечення житлових прав суддів та працівників апаратів судів доцільно поширити відповідні гарантії не лише на житлові приміщення, а й на можливість безоплатної приватизації земельних ділянок, зокрема для будівництва та обслуговування житлових будинків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.