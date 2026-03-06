Офіцер батальйону ЗСУ організував схему фіктивних «бойових» і витрачав ці гроші на азартні ігри — ДБР

Отримані «бойові» військові передавали командиру, який, за даними слідства, витрачав частину коштів на азартні ігри.

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо офіцера одного з батальйонів ЗСУ. Під час перебування батальйону на території Сумської області майор організував незаконне нарахування підлеглим додаткових виплат за нібито участь у бойових діях.

Як вказує Державне бюро розслідувань, обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, до протиправної діяльності офіцер залучив сімох військовослужбовців. За його вказівкою їх формально направляли на бойові позиції, хоча фактично вони залишалися у розпорядженні підрозділу.

Отримані «бойові» військові повинні були повністю передавати командиру. Натомість він гарантував їм спокійну службу в розпорядженні підрозділу без реальних бойових виходів.

Гроші передавали частково готівкою, частково — на банківську картку офіцера. Значну частину незаконно отриманих коштів він витрачав на азартні ігри.

Через такі дії військовослужбовця з державного бюджету безпідставно виплатили понад 1,7 млн грн.

Офіцера обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

Для відшкодування збитків на майно обвинуваченого накладено арешт.

