Офицер батальона ВСУ организовал схему фиктивных «боевых» и тратил эти деньги на азартные игры — ГБР

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении офицера одного из батальонов ВСУ. Во время пребывания батальона на территории Сумской области майор организовал незаконное начисление подчиненным дополнительных выплат за якобы участие в боевых действиях.

Как указывает Государственное бюро расследований, обвинительный акт направлен в суд.

По данным следствия, к противоправной деятельности офицер привлек семерых военнослужащих. По его указанию их формально направляли на боевые позиции, хотя фактически они оставались в распоряжении подразделения.

Полученные «боевые» военные должны были полностью передавать командиру. Взамен он гарантировал им спокойную службу в распоряжении подразделения без реальных боевых выходов.

Деньги передавали частично наличными, частично — на банковскую карту офицера. Значительную часть незаконно полученных средств он тратил на азартные игры.

Из-за таких действий военнослужащего из государственного бюджета безосновательно выплатили более 1,7 млн грн.

Офицера обвиняют в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Для возмещения убытков на имущество обвиняемого наложен арест.