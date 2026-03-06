Когда ребенок получает обязательную долю наследства: что предусматривает закон

Минюст объяснил право детей на наследство и обязательную долю в наследственном имуществе.

Фото: freepik

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Детям Украины на законодательном уровне всесторонне обеспечено право на наследство. Об этом подчеркнули в Киевском межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Так, в ведомстве отметили, что статьей 17 Закона Украины «Об охране детства» установлено, что каждый ребенок, в том числе и усыновленный, имеет право на получение в установленном законом порядке в наследство имущества и денежных средств родителей или одного из них в случае их смерти или признания их по решению суда умершими независимо от места проживания.

При этом ребенок не теряет права на наследование даже в случае, если его родителей лишили родительских прав.

В Минюсте также обратили внимание на нормы Гражданского кодекса Украины. Согласно части третьей статьи 1268 ГК наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем на момент открытия наследства, считается таким, что принял наследство, если в течение срока, установленного статьей 1270 этого Кодекса, он не заявил об отказе от него.

В то же время малолетние, несовершеннолетние, а также совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя считаются такими, что приняли наследство, независимо от того, проживали ли они на момент открытия наследства вместе с наследодателем.

В ведомстве подчеркнули, что несмотря на то, что законом первоочередное право на наследование предоставлено лицам, определенным в завещании (статья 1223 ГКУ), законодатель установил круг лиц, которые независимо от содержания завещания имеют право на обязательную долю в наследстве, в частности, это: малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя. К ним также относятся дети, которые были зачаты при жизни наследодателя и рождены живыми после открытия наследства.

Такие дети имеют право получить половину своей доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону.

Однако в жизни случаются ситуации, когда ребенку нецелесообразно вступать в наследство, поскольку это может привести к возникновению проблем в будущем: реализация имущества, расходы на оформление документов, расчеты с кредиторами и тому подобное.

Закон предусматривает возможность отказа от наследства. Несовершеннолетнее лицо в возрасте от 14 до 18 лет может отказаться от принятия наследства с согласия родителей (усыновителей), попечителя и органа опеки и попечительства.

В свою очередь, от имени малолетнего, недееспособного лица отказаться от принятия принадлежащего им наследства могут родители (усыновители), опекун, однако только с разрешения органа опеки и попечительства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.