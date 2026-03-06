Инкассаторы Ощадбанка уже в Украине — Андрей Пышный заявил, что продолжается работа над возвратом груза, фото

Андрей Пышный сообщил, что задержанных в Будапеште инкассаторов уже встретили на границе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Инкассаторов Ощадбанка, ранее задержанных в Будапеште, уже встретили на границе — они вернулись на территорию Украины.

«Важнейший первый этап преодолен – украинские граждане на свободе и безопасности. Работаем дальше, чтобы как можно скорее вернуть груз», — сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

По словам Пышного, ситуация с задержанием инкассаторов «позорна и просто не укладывается в голове». Он отметил, что просмотрел видео задержание украинцев, которое уже распространилось в сети.

Пышный также провел параллель с событиями 2014 года, когда в Донбассе вооруженные боевики на блокпостах извлекали инкассаторов из машин, фактически выполняя заказ России во время оккупации украинских территорий. Тогда, по его словам, перевозка ценностей для выполнения государственных социальных обязательств перед гражданами становилась смертельно опасной.

«Неужели то же самое мы сейчас видим на территории страны, являющейся членом Европейского Союза?» – отметил он.

Глава НБУ подчеркнул, что тот факт, что украинских инкассаторов в конце концов отпустили, свидетельствует об отсутствии юридических оснований для их задержания.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявлял, что венгерские власти «фактически взяли в заложники семерых граждан Украины» — работников государственного Сбербанка при перевозке наличных денег между Австрией и Украиной.

Национальная полиция сообщила об открытии уголовных производств по факту угона граждан Украины и служебного автомобиля АО «Ощадбанк» на территории Венгрии.

Позже Андрей Сибига сообщил, что удалось добиться освобождения семи граждан Украины, удерживаемых в Будапеште.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.