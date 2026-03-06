Полиция открыла дела по статьям о похищении человека и захвате заложников из-за инцидента в Венгрии

В НПУ отметили, что по официальным каналам обратились к сотрудникам Европола, налогово-таможенной службы Венгрии и полиции.

Национальная полиция Украины сообщила об открытии уголовных производств по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО «Ощадбанк» на территории Венгрии.

Как сообщили в Нацполиции, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по:

ст. 146 Уголовного кодекса Украины — незаконное лишение свободы или похищение человека;

ст. 147 Уголовного кодекса Украины — захват заложников.

В полиции отметили, что по официальным каналам обратились к сотрудникам Европола, налогово-таможенной службы Венгрии и полиции и осуществляют координацию действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Продолжаются следственные действия.

Ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что ситуацию с задержанием инкассаторских бригад и машин государственного Ощадбанка в Будапеште «держат на контроле».

По его словам, заместитель главы НБУ Алексей Шабан вместе с командой банка срочно отправился в командировку в столицу Венгрии для выяснения обстоятельств инцидента.

