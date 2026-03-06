ВАКС назначил судье из Одессы 6 лет лишения свободы за получение взятки в размере 4 тысяч долларов

Высший антикоррупционный суд признал судью одного из районных судов Одессы виновным в получении 4 тысяч долларов взятки за принятие решения по гражданскому делу.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор, которым судья одного из районных судов Одессы признан виновным в получении неправомерной выгоды в размере 4 тысяч долларов США. Об этом сообщает САП.

Суд установил, что обвиняемый совершил уголовное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Согласно приговору, судья приговорен к шести годам лишения свободы.

Кроме того, ему запрещено занимать должности в органах государственной власти в течение трех лет. Также суд постановил частично конфисковать принадлежащее ему имущество, в частности, автомобиль Audi Q8 и жилой дом.

Приговор вступит в законную силу через 30 дней с момента его оглашения, если в течение этого времени он не будет обжалован в апелляционном порядке.

По материалам дела, 29 марта 2023 судью разоблачили детективы НАБУ совместно с СБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сразу после получения средств. По данным следствия, 4 тысячи долларов США он получил за принятие решения по гражданскому делу в пользу одного из граждан.

