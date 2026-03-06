Планируется предоставить Пенсионному фонду новые полномочия для контроля за уплатой пенсионного сбора

Комитет Рады поддержал законопроект об усилении контроля за уплатой пенсионного сбора.

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел на заседании 4 марта законопроект об усилении контроля за полнотой начисления и уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование. Речь идет о проекте Закона №14398 от 26 января 2026 года, поданном Кабинетом Министров Украины.

Документ предусматривает внесение изменений в ряд законов, в частности:

Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»,

Закон «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что согласно законопроекту, Пенсионному фонду Украины и его территориальным органам планируется предоставить полномочия осуществлять контроль за полнотой начисления и уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций.

Кроме того, законопроектом предлагается изложить в новой редакции часть девятую статьи 8 Закона «О нотариате». Предусматривается, что нотариусы будут предоставлять справки о сумме нотариально удостоверенных договоров, необходимые для контроля за налогообложением и взиманием пенсионного сбора, в течение 10 рабочих дней на обоснованное письменное требование налогового органа.

Законопроект разработан Правительством во исполнение рекомендаций, определенных в решении Счетной палаты от 12 октября 2021 года №24-4 по результатам аудита эффективности выполнения органами исполнительной власти полномочий по контролю за поступлением сбора на обязательное государственное пенсионное страхование в государственный бюджет.

Во время рассмотрения законопроекта в Комитете ряд органов сообщил об отсутствии замечаний к документу. В частности, Министерство социальной политики Украины отметило, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов.

Также об отсутствии замечаний сообщили Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, Министерство финансов Украины и Министерство юстиции Украины.

Пенсионный фонд Украины и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека поддержали принятие законопроекта. Исследовательская служба Верховной Рады Украины указала, что принятие законодательных положений является целесообразным и актуальным.

В то же время Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады обратило внимание, что сроки, определенные в разделе «Переходные положения» законопроекта, требуют пересмотра. Управление не возражает против принятия законопроекта, поскольку его положения направлены на регулирование контроля за полнотой начисления и уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций. Однако в ГНЭУ предлагают пересмотреть срок вступления закона в силу.

Это связано с тем, что пунктом 2 раздела II «Переходные положения» предусмотрено поручение Кабинету Министров в трехмесячный срок со дня вступления закона в силу привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с ним и обеспечить аналогичные изменения в актах министерств и других центральных органов исполнительной власти.

По итогам рассмотрения Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту включить законопроект в повестку дня и принять его за основу в первом чтении.

