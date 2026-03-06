  1. Публикации
Планируется предоставить Пенсионному фонду новые полномочия для контроля за уплатой пенсионного сбора

13:00, 6 марта 2026
Комитет Рады поддержал законопроект об усилении контроля за уплатой пенсионного сбора.
Планируется предоставить Пенсионному фонду новые полномочия для контроля за уплатой пенсионного сбора
Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел на заседании 4 марта законопроект об усилении контроля за полнотой начисления и уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование. Речь идет о проекте Закона №14398 от 26 января 2026 года, поданном Кабинетом Министров Украины.

Документ предусматривает внесение изменений в ряд законов, в частности:

  • Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»,
  • Закон «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что согласно законопроекту, Пенсионному фонду Украины и его территориальным органам планируется предоставить полномочия осуществлять контроль за полнотой начисления и уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций.

Кроме того, законопроектом предлагается изложить в новой редакции часть девятую статьи 8 Закона «О нотариате». Предусматривается, что нотариусы будут предоставлять справки о сумме нотариально удостоверенных договоров, необходимые для контроля за налогообложением и взиманием пенсионного сбора, в течение 10 рабочих дней на обоснованное письменное требование налогового органа.

Законопроект разработан Правительством во исполнение рекомендаций, определенных в решении Счетной палаты от 12 октября 2021 года №24-4 по результатам аудита эффективности выполнения органами исполнительной власти полномочий по контролю за поступлением сбора на обязательное государственное пенсионное страхование в государственный бюджет.

Во время рассмотрения законопроекта в Комитете ряд органов сообщил об отсутствии замечаний к документу. В частности, Министерство социальной политики Украины отметило, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов.

Также об отсутствии замечаний сообщили Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, Министерство финансов Украины и Министерство юстиции Украины.

Пенсионный фонд Украины и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека поддержали принятие законопроекта. Исследовательская служба Верховной Рады Украины указала, что принятие законодательных положений является целесообразным и актуальным.

В то же время Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады обратило внимание, что сроки, определенные в разделе «Переходные положения» законопроекта, требуют пересмотра. Управление не возражает против принятия законопроекта, поскольку его положения направлены на регулирование контроля за полнотой начисления и уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций. Однако в ГНЭУ предлагают пересмотреть срок вступления закона в силу.

Это связано с тем, что пунктом 2 раздела II «Переходные положения» предусмотрено поручение Кабинету Министров в трехмесячный срок со дня вступления закона в силу привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с ним и обеспечить аналогичные изменения в актах министерств и других центральных органов исполнительной власти.

По итогам рассмотрения Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту включить законопроект в повестку дня и принять его за основу в первом чтении.

