ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроект предусматривает, что нотариусы будут предоставлять информацию о суммах оформленных договоров, что позволит Пенсионному фонду Украины контролировать полноту начисления пенсионных взносов.

На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №14398 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно контроля за полнотой начисления и уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

Документ предлагает внести изменения в законы «О нотариате» и «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование». В частности, нотариусы обязаны предоставлять справки о сумме нотариально удостоверенных договоров по запросу налоговых органов или Пенсионного фонда Украины в течение 10 рабочих дней.

Кроме того, ПФУ и его территориальные органы получат право проверять, правильно ли уплачиваются сборы с отдельных видов хозяйственных операций.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в настоящее время действующее законодательство не содержит четкого определения органа, ответственного за контроль за уплатой сбора, а Пенсионный фонд Украины формально не имел права проверять отдельные виды хозяйственных операций на полноту начислений.

В то же время в карточке законопроекта указано, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов должен доработать проект закона и внести его на рассмотрение во втором чтении.

