На Закарпатье разоблачили чиновника, который планировал получить «откат» в 120 тысяч гривен

23:12, 10 марта 2026
Чиновник планировал получить 120 тысяч гривен «отката» от прораба одного из строительных предприятий, задействованного в реконструкции привокзальной площади.
Фото: ssu.gov.ua
На Закарпатье правоохранители разоблачили должностное лицо одного из городских советов, которое планировало получить «откат». Речь идет о начальнике отдела строительства и ремонта профильного управления одного из горсоветов. Об этом сообщило Управление СБУ в Закарпатской области.

Отмечается, что чиновник планировал получить 120 тысяч гривен «отката» от прораба одного из строительных предприятий, задействованного в реконструкции привокзальной площади.

«За взятку должностное лицо обещало “беспрепятственное” согласование всей необходимой документации и утверждение актов выполненных работ.

При этом фигурант был официально уполномоченным лицом и ответственным за качество реконструкции объекта», — заявили в СБУ.

Правоохранители задокументировали факт получения чиновником части ранее оговоренной суммы неправомерной выгоды.

В настоящее время должностному лицу городского совета сообщено о подозрении. Ему грозит до четырех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

СБУ Закарпатье

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

