$30 за фальшивые $100: в Одесской области разоблачили схему сбыта поддельной валюты

В Одесской области правоохранители сообщили о подозрении двум иностранцам, которые организовали сбыт поддельной иностранной валюты.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, мужчины наладили на территории Одесской области продажу поддельных банкнот номиналом 100 долларов США. Фальшивые купюры предлагали по цене 30 настоящих долларов за одну.

Таким образом они планировали сбыть поддельную валюту на сумму около 20 тыс. долларов США. Правоохранители задокументировали продажу 9 400 фальшивых долларов.

Экспертиза установила, что изъятые банкноты не соответствуют настоящим по способу изготовления и защитным элементам, хотя внешне были похожи на оригинал.

В настоящее время суд избрал подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей.

