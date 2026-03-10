Tesla и Nissan среди лидеров, но спрос на электрокары резко упал

В Украине резко упал спрос на электромобили.

Фото: Aditya Chinchure / Unsplash

В феврале 2026 года украинский автопарк пополнили 1074 электромобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом сообщила ассоциация «Укравтопром».

По сравнению с февралем прошлого года спрос на электрокары уменьшился на 76%, а по сравнению с январем 2026 года — на 63%.

Структура рынка

Основную часть зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 1013 шт. (новых – 144 шт., подержанных – 869 шт.).

Среди 61 ед. коммерческих электромобилей новыми были только 10 авто.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца вошли:

BYD Sea Lion 06 - 16 ед.;

ZEEKR 001 - 13 ед.;

BYD Leopard 3 - 13 ед.;

ZEEKR 7X - 11 ед.;

HONDA eNP2 - 10 ед.;

VOLKSWAGEN ID.UNYX - 8 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

TESLA Model Y - 124 ед.;

TESLA Model 3 - 117 ед.;

NISSAN Leaf - 114 ед.;

CHEVROLET Bolt - 59 ед.;

TESLA Model S - 45 ед.

