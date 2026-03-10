Tesla и Nissan среди лидеров, но спрос на электрокары резко упал
В феврале 2026 года украинский автопарк пополнили 1074 электромобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом сообщила ассоциация «Укравтопром».
По сравнению с февралем прошлого года спрос на электрокары уменьшился на 76%, а по сравнению с январем 2026 года — на 63%.
Структура рынка
Основную часть зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 1013 шт. (новых – 144 шт., подержанных – 869 шт.).
Среди 61 ед. коммерческих электромобилей новыми были только 10 авто.
В ТОП-5 новых электромобилей месяца вошли:
BYD Sea Lion 06 - 16 ед.;
ZEEKR 001 - 13 ед.;
BYD Leopard 3 - 13 ед.;
ZEEKR 7X - 11 ед.;
HONDA eNP2 - 10 ед.;
VOLKSWAGEN ID.UNYX - 8 ед.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
TESLA Model Y - 124 ед.;
TESLA Model 3 - 117 ед.;
NISSAN Leaf - 114 ед.;
CHEVROLET Bolt - 59 ед.;
TESLA Model S - 45 ед.
