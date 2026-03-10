  1. В Украине

В Киеве военный продал два автомата Калашникова: ГБР объявило подозрение

20:32, 10 марта 2026
Правоохранители разоблачили военнослужащего Нацгвардии, незаконно привезшего с востока Украины два автомата Калашникова.
Государственное бюро расследований вместе со Службой безопасности разоблачили в Киеве военнослужащего, который незаконно приобрел, хранил и продал боевое оружие. Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, военный одного из подразделений Национальной гвардии Украины на востоке страны приобрел два автомата Калашникова калибра 5,45 мм - АК-74 и АК-74М. После этого он перевез оружие в Киев и хранил его по месту жительства без разрешения.

Впоследствии мужчина решил продать автоматы. Для этого он договорился о встрече со знакомым гражданским и передал ему две единицы оружия за 55 тысяч гривен.

Военному сообщили о подозрении по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Правоохранители продолжают устанавливать происхождение изъятых автоматов, а также проверяют возможную причастность подозреваемого к другим фактам незаконного обращения оружия.

оружие Киев военные ГБР подозреваемый

