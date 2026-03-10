  1. В мире

Южная Корея платит бабушкам и дедушкам по 200 долларов в месяц за уход за внуками

19:38, 10 марта 2026
Так власти пытаются помочь семьям с уходом за детьми и повысить рождаемость.
В Южной Корее местные власти внедряют новую программу поддержки семей: бабушки и дедушки могут получать денежную помощь за уход за внуками. Такая инициатива призвана облегчить уход за детьми и помочь стране преодолеть низкую рождаемость. Об этом сообщает Independent.

Так, на острове Чеджу с марта планируют платить родственникам примерно 200 долларов в месяц, если они присматривают за маленькими детьми вместо того, чтобы семья пользовалась услугами детских садов или нянь.

Соответствующую программу уже одобрила местная ассамблея. Она внедряется после успешного опыта столицы страны — Сеула.

Как работает выплата

В Сеуле такая программа действует с 2023 года. Там семьи получают 300 тысяч вон (примерно 200 долларов) в месяц, если бабушки, дедушки или другие родственники присматривают за ребенком не менее 40 часов в месяц.

Право на выплату имеют семьи, которые:

  • воспитывают детей в возрасте от 2 до 3 лет;
  • имеют доход не выше 150% среднего по стране;
  • испытывают трудности с организацией ухода за детьми.

Речь идет, например, о семьях, где работают оба родителя, одиноких родителях или семьях с несколькими детьми.

Программа стала очень популярной

По результатам опроса властей Сеула:

  • 99,2% бабушек и дедушек, которые присматривают за внуками в рамках программы, довольны ею;
  • 99,5% участников готовы рекомендовать ее другим семьям.

К концу 2025 года такую помощь в столице получили 5466 человек.

В последние годы в Южной Корее все больше семей полагаются на помощь старшего поколения. Это связано с ростом стоимости жизни, нехваткой мест в детских садах и тем, что все больше матерей выходят на работу.

Исследование показало, что среди родственников, которые присматривают за детьми:

  • 54% — бабушки со стороны матери;
  • 36,4% — бабушки со стороны отца;
  • менее 10% — дедушки.

Родители объясняют свой выбор тем, что:

  • 48% не полностью доверяют няням или работникам детских садов;
  • 46,4% говорят о нехватке экстренного ухода за детьми;
  • 45,6% признают, что самостоятельно совмещать работу и воспитание детей очень сложно.

Демографическая проблема

Южная Корея уже много лет борется с резким падением рождаемости. Поэтому власти активно внедряют различные программы поддержки семей.

В 2025 году в стране родилось 254 500 детей — это на 6,8% больше, чем годом ранее. Коэффициент рождаемости вырос с 0,75 до 0,80 ребенка на одну женщину.

В то же время расходы на воспитание детей продолжают расти. В 2025 году средняя ежемесячная стоимость содержания ребенка в стране превысила 1,1 млн вон (около 750 долларов).

Именно поэтому власти расширяют программы помощи семьям, и выплаты бабушкам и дедушкам за уход за внуками стали одним из новых способов поддержки родителей.

дети Южная Корея

