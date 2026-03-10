Южная Корея платит бабушкам и дедушкам по 200 долларов в месяц за уход за внуками
В Южной Корее местные власти внедряют новую программу поддержки семей: бабушки и дедушки могут получать денежную помощь за уход за внуками. Такая инициатива призвана облегчить уход за детьми и помочь стране преодолеть низкую рождаемость. Об этом сообщает Independent.
Так, на острове Чеджу с марта планируют платить родственникам примерно 200 долларов в месяц, если они присматривают за маленькими детьми вместо того, чтобы семья пользовалась услугами детских садов или нянь.
Соответствующую программу уже одобрила местная ассамблея. Она внедряется после успешного опыта столицы страны — Сеула.
Как работает выплата
В Сеуле такая программа действует с 2023 года. Там семьи получают 300 тысяч вон (примерно 200 долларов) в месяц, если бабушки, дедушки или другие родственники присматривают за ребенком не менее 40 часов в месяц.
Право на выплату имеют семьи, которые:
- воспитывают детей в возрасте от 2 до 3 лет;
- имеют доход не выше 150% среднего по стране;
- испытывают трудности с организацией ухода за детьми.
Речь идет, например, о семьях, где работают оба родителя, одиноких родителях или семьях с несколькими детьми.
Программа стала очень популярной
По результатам опроса властей Сеула:
- 99,2% бабушек и дедушек, которые присматривают за внуками в рамках программы, довольны ею;
- 99,5% участников готовы рекомендовать ее другим семьям.
К концу 2025 года такую помощь в столице получили 5466 человек.
В последние годы в Южной Корее все больше семей полагаются на помощь старшего поколения. Это связано с ростом стоимости жизни, нехваткой мест в детских садах и тем, что все больше матерей выходят на работу.
Исследование показало, что среди родственников, которые присматривают за детьми:
- 54% — бабушки со стороны матери;
- 36,4% — бабушки со стороны отца;
- менее 10% — дедушки.
Родители объясняют свой выбор тем, что:
- 48% не полностью доверяют няням или работникам детских садов;
- 46,4% говорят о нехватке экстренного ухода за детьми;
- 45,6% признают, что самостоятельно совмещать работу и воспитание детей очень сложно.
Демографическая проблема
Южная Корея уже много лет борется с резким падением рождаемости. Поэтому власти активно внедряют различные программы поддержки семей.
В 2025 году в стране родилось 254 500 детей — это на 6,8% больше, чем годом ранее. Коэффициент рождаемости вырос с 0,75 до 0,80 ребенка на одну женщину.
В то же время расходы на воспитание детей продолжают расти. В 2025 году средняя ежемесячная стоимость содержания ребенка в стране превысила 1,1 млн вон (около 750 долларов).
Именно поэтому власти расширяют программы помощи семьям, и выплаты бабушкам и дедушкам за уход за внуками стали одним из новых способов поддержки родителей.
