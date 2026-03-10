Зеленский ввел в действие санкции против российских судей, которые незаконно осуждали военнопленных

Президент подписал указы о введении санкций против российских судей, а также о продлении ограничений против компаний РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы №231/2026 и №232/2026, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских судей, а также продлил действие ограничительных мер против российских компаний, срок действия которых истекал.

Офис Президента указывает, что санкции применены к российским судьям, которые выносили незаконные приговоры украинским военнопленным. В санкционный пакет вошел 41 судья, из которых 38 — граждане России, еще трое — коллаборанты. По данным СНБО, они выносили незаконные приговоры о лишении свободы военнопленных, а также поддерживают и оправдывают российскую агрессию против Украины.

В частности, под санкции попал российский судья, который за неделю вынес приговоры девяти украинским военнопленным по сфабрикованным делам о терроризме. Также Украина применила ограничения к бывшим гражданам Украины, которые во временно оккупированном Донецке приговорили к смертной казни добровольцев — двух британцев и одного марокканца, которые защищали Украину в составе Вооруженных сил Украины и попали в российский плен.

Среди подсанкционных — и судьи, которые выносили незаконные решения в отношении общественных деятелей, активистов и журналистов из-за их политических и религиозных убеждений.

«Санкции против так называемых “судей”, которые штампуют политически мотивированные приговоры нашим гражданам, воинам, — это вопрос справедливости. Особенно позорно видеть среди них бывших украинцев, которые сознательно стали коллаборантами и превратили суд в инструмент репрессий», — отметил советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Кроме того, глава государства подписал указ, которым продлил действие санкций, срок которых истекал, против 11 российских компаний. Первые санкции в отношении них были введены в 2021 и 2023 годах. За это время три компании из того списка были полностью ликвидированы.

В этот пакет вошли предприятие, которое занимается ремонтом и обслуживанием авиационной техники, в частности вертолетов типов Ка и Ми; компания, которая специализируется на разработке и изготовлении дронов; а также предприятия, которые незаконно работают на временно оккупированном полуострове Крым и были причастны к строительству Крымского моста.

Кабинет Министров Украины, Служба безопасности Украины, Национальный банк Украины и Комиссия государственных наград и геральдики должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности введенных ограничительных мер.

Министерству иностранных дел поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничений.

Украина также передаст партнерам соответствующую информацию для дальнейшей синхронизации санкций в их юрисдикциях.

