Комитет ВР по евроинтеграции рассмотрит новые правила использования тахографов и отдыха водителей

Законопроект устанавливает жесткие лимиты времени управления и отдыха водителей, чтобы приблизить украинские стандарты к европейским.

иллюстративное фото

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз проведет очередное заседание, на котором рассмотрит законопроект № 14280 от 08.12.2025 «О внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильном транспорте» относительно гармонизации требований к режимам труда и отдыха водителей и использования тахографов со стандартами Европейского Союза».

По состоянию на сегодня в Украине большинство положений, касающихся режимов труда и отдыха водителей, порядка использования тахографов, правил хранения и анализа данных, а также требований к техническим характеристикам этих устройств, урегулированы преимущественно подзаконными актами (в частности, Приказом Министерства транспорта и связи Украины «Об утверждении Положения о рабочем времени и времени отдыха водителей колесных транспортных средств» № 340 от 07.06.2010).

Такое положение дел не соответствует ни практике государств-членов ЕС, где эти правила имеют силу закона, ни международным обязательствам Украины. Отсутствие четких законодательных норм делает невозможным эффективный контроль, создает пробелы в правоприменении и способствует недобросовестной конкуренции среди перевозчиков. Важно учесть, что с момента подписания Соглашения об ассоциации некоторые нормативные акты ЕС, которые Украина обязалась имплементировать, были изменены или утратили силу.

Следовательно, законопроект определяет комплексную трансформацию правового поля в сфере автомобильного транспорта путем:

законодательного закрепления четких норм относительно максимальной длительности управления, минимальных перерывов, ежедневных и еженедельных периодов отдыха;

определения статуса и функций мобильных работников;

введения обязательности использования цифровых и умных тахографов в контролируемых категориях транспортных средств;

законодательного регулирования порядка установки, активации и калибровки тахографов;

установления однозначного порядка считывания, хранения и передачи данных тахографов;

создания эффективной государственной системы контроля за соблюдением режимов труда и отдыха;

установления действенных санкций за нарушение законодательства в этой сфере.

Транспортные средства, осуществляющие перевозку пассажиров или грузов и имеющие общую разрешенную максимальную массу более 3,5 тонн или предназначенные для перевозки более девяти человек, включая водителя, должны будут быть оборудованы цифровыми или умными тахографами. Данные тахографа станут официальной информацией, используемой для контроля режимов труда и отдыха водителей, расследования дорожно-транспортных происшествий, а также для привлечения к ответственности. Эксплуатация авто без исправного тахографа будет запрещена.

Законопроект содержит положения относительно режимов труда и отдыха водителей. В нем нормативно закреплены положения о максимальной длительности ежедневного и еженедельного управления, минимальной длительности перерывов и отдыха, обязанностях перевозчика по организации труда водителей, а также запрет проводить регулярный еженедельный отдых в кабине.

В частности, устанавливаются следующие нормативы. Максимальная длительность ежедневного периода управления транспортным средством одним водителем не может превышать девяти часов. Не более двух раз в течение одной календарной недели ежедневный период управления может быть продлен до десяти часов. Общая длительность времени управления водителем в течение одной календарной недели не может превышать пятидесяти шести часов. Общая длительность времени управления водителем в течение любых двух последовательных календарных недель не может превышать девяноста часов.

Во время управления транспортным средством водитель не должен прерывать запись времени управления и других видов деятельности, фиксируемых контрольным устройством (тахографом), за исключением случаев, связанных с безопасностью дорожного движения, устранением угрозы жизни или здоровью людей, ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий или технических неисправностей транспортного средства.

В случае если транспортное средство управляется последовательно двумя или более водителями в рамках одного рейса, эти требования применяются к каждому водителю отдельно. В таком случае период, в течение которого один водитель управляет транспортным средством, а другой находится в транспортном средстве и готов приступить к управлению, но не выполняет другой работы, может засчитываться в рабочее время последнего.

Водитель после периода непрерывного управления транспортным средством длительностью не более четырех часов тридцати минут обязан сделать перерыв общей длительностью не менее сорока пяти минут, если он не начинает период ежедневного или еженедельного отдыха.

Перерыв может быть разделен на две части, каждая из которых должна составлять непрерывный период, причем первая часть должна быть не менее пятнадцати минут, а вторая — не менее тридцати минут.

В этом случае общая длительность перерыва должна составлять не менее сорока пяти минут, а перерывы должны быть распределены таким образом, чтобы не допустить превышения установленной длительности непрерывного управления транспортным средством. Во время перерыва водитель не должен выполнять другую работу, связанную с перевозкой, и должен использовать это время исключительно для отдыха, питания или личных нужд. Перерывы не засчитываются в ежедневные или еженедельные периоды отдыха.

Водитель обязан в течение каждого любого двадцатичетырехчасового промежутка времени, отсчитываемого от окончания предыдущего ежедневного или еженедельного периода отдыха, получить ежедневный период отдыха.

Регулярный ежедневный период отдыха составляет не менее одиннадцати часов непрерывно. Как альтернатива, такой регулярный ежедневный период отдыха может быть разделен на два отдельных периода, первый из которых составляет не менее трех часов непрерывно, а второй — не менее девяти часов непрерывно; в таком случае общая длительность ежедневного отдыха равна как минимум двенадцати часам.

Сокращенный ежедневный период отдыха составляет не менее девяти часов непрерывно, но менее одиннадцати часов, и может применяться не более трех раз между двумя последовательными еженедельными периодами отдыха.

В течение каждой календарной недели водитель обязан получить один еженедельный период отдыха длительностью не менее сорока пяти часов или один регулярный еженедельный период отдыха и один сокращенный еженедельный период отдыха длительностью не менее двадцати четырех часов, при условии предоставления компенсации сокращения в дополнительный период отдыха, который присоединяется к другому периоду отдыха длительностью не менее девяти часов.

Не допускается проведение регулярного еженедельного периода отдыха водителем в кабине транспортного средства. Сокращенный еженедельный период отдыха может проводиться в кабине транспортного средства при условии наличия соответствующих спальных мест и соблюдения требований относительно стоянки транспортного средства в безопасном и предназначенном для этого месте.

Эксперты уже критикуют расширение обязательного оснащения тахографами на внутренние перевозки. Сейчас тахографы обязательны преимущественно для международных рейсов и ночных пассажирских автобусов. Проект же вводит требование для большинства коммерческих транспортных средств массой более 3,5 т или с более чем 9 пассажирами — без изменений в действующих статьях Закона, что создает определенное несоответствие между действующими нормами и положениями проекта.

Специалисты также обращают внимание на несогласованность с уже действующим Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей (приказ № 340 от 2010 года), которое базируется на тех же европейских нормах, но имеет собственную терминологию и подходы. Введение параллельных понятий («мобильный работник», «другая работа» и т.д.) без четкого соотношения с действующими нормами может привести к правовой путанице.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.