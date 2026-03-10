Военным разрешили занимать должности двух заместителей главы Днепропетровской ОГА

Теперь военные могут занимать не только должность главы Днепропетровской областной государственной администрации, но и должности двух заместителей главы Днепропетровской ОГАю

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №233/2026, которым внесены изменения в перечень должностей в государственных органах, которые могут замещаться военнослужащими.

Документ предусматривает изменение к указу от 3 мая 2017 года №126/2017, который определяет перечень должностей, которые могут занимать военнослужащие Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов специального назначения.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Документ подписан 10 марта 2026 года.

